「初グラビアのときは笑うことしかできなくて、笑顔の写真ばっかりになっちゃって（笑）。表情の作り方やポージングを日々勉強したので、成長した姿を楽しんでいただけたら嬉しいです」

当時を振り返りながら照れくさそうに微笑む土田優空。柔らかい肌感と迫力満点のバストを武器に各誌で話題を集める彼女は、昨年9月にグラビアデビュー。約1年がたつが、生活に変化は？

「たしか去年の夏頃はインスタのフォロワーが300人くらいだったんです。それが今は2万人以上に増えていて……。美意識も上がったから食事はもちろん、運動もやり方から工夫するようになりました。いろいろな面で『こんなに変わるんだ』と驚くくらい変化していると思います」

激動の1年を駆け抜け、9月21日には誕生日を迎える彼女。21歳の目標は？

「日記をつけていて、そこにやりたいことや叶えたいことも書いています。今年の目標は “グラビア誌に6回掲載される” だったんですけど、今回で6回目なんです！ 来年は “10回掲載” と “初めての表紙” を目標に頑張ります！」

つちだゆあ

20歳 2004年9月21日生まれ 東京都出身 T155・B90W60H90 2024年9月に「ヤングマガジン」にてグラビアデビュー。その後各誌グラビアに登場するなど活躍。舞台『言葉桜』『GO,JET!GO!GO!vol.2〜浮気なJETのパレットキャット〜』に出演するなど女優としても活動中。そのほか最新情報は、公式X（@tsuchida_yua）、公式Instagram（＠tsuchidayua_0921）にて

・FLASHデジタル写真集『君だけの静寂』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

・月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて、未公開カットを随時公開中！（https://flash-prime.jp/）

写真・矢西誠二

スタイリスト・設楽和代

ヘアメイク・米澤和彦