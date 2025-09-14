ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカルHiro（31）が14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自律神経機能の不調で15日の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」への出演を見送ることに言及し、謝罪した。

Hiroは「再度、ご心配とご迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい。自律神経機能の不調で今回ROCK IN JAPANの出演をキャンセルさせていただきました」と謝罪。「京都はなんとか2DAY完走出来たんですが そこからまた悪化してしまってまた声が出なくなってしまいました」と明かした。

「先日の名古屋みたいな事がもう二度と起こらないよう気を付けていたんですが再びこのような結果になってしまい本当に申し訳ありません」と改めて謝罪し、「来週の仙台までには必ず復活するから待っててください」と呼びかけた。

この日、バンドの公式サイトで「Hiroの自律神経機能に不調が見られ、医師の診断により現段階での歌唱は困難と判断を受けた為、本年のROCK IN JAPAN FESTIVALの出演を見送らせていただきます」と伝えられた。

Hiroを巡っては、8月30日に「【MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025】8/30(土),31(日)愛知・COMTEC PORTBASE公演」を延期すると発表。同日のライブ中盤にHiroの喉の不調があり応急処置したものの歌唱が厳しいと判断し、ライブ途中で中断。31日公演分とあわせ延期すると説明していた。