大阪・関西万博の会場で働く人を対象に、閉幕後の就職先を紹介する合同企業説明会が１４日、大阪市内で始まった。

高い接客スキルや語学力を備えた即戦力として企業側の期待は大きく、テーマパークやホテルなど幅広い業種から１０７社が出展した。

人材派遣大手のパソナが企画し、１５日までの２日間に約２３００人の参加を見込む。約２万人とされる万博のスタッフは接客や案内、パビリオンの運営、清掃など様々な業務を担う。複数の国が出展するパビリオンで働く女性（２３）は、「英語で様々な国の人と交流した経験を生かし、世界とつながる仕事がしたい」と話した。

ブースを出展したのは、ホテル運営の星野リゾートや「ハローキティ」のキャラクターグッズで知られるサンリオ、スポーツ用品大手のミズノなど。沖縄県今帰仁（なきじん）村に７月に開業したテーマパーク「ジャングリア沖縄」の運営会社は、接客スタッフの採用を目指している。森麗奈取締役は「万博の業務はテーマパークの仕事と相性が良い。来年の春休みや大型連休に向け、採用の種まきをしたい」と強調した。