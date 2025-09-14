Widescreen Baroque、ナイトイベント＜LATE SHOW vol.1＞追加出演者にVaVaとスカートの澤部渡
真部脩一(Composer)とHinano(Vocal)によるユニットWidescreen Baroqueが、10月31日に東京・代官山Space oddでNight Event＜Widescreen Baroque pre.「LATE SHOW」vol.1＞を開催する。同イベントの追加出演者が発表となった。
発表されたのは、VaVa、スカートの澤部渡だ。すでに決定しているTAKU INOUEや真鍋大度など豪華DJ陣がプレイするほか、Widescreen Baroqueは初の二人体制によるDJセットで出演する。
ジャンルやスタイルを超えた多彩なクリエイターたちがDJとして集うこの夜は、Widescreen Baroqueが描く誇大妄想の音楽世界に新たな多層的広がりをもたらすスペシャルなイベントになるとのこと。チケットの一般販売は9月15日午前0時より。
■＜Widescreen Baroque pre.「LATE SHOW」vol.1」＞
10月31日(金) 東京・代官山Space odd
open23:45 / start24:30
出演：Widescreen Baroque ※DJ set
DJ：TAKU INOUE / VaVa / 真鍋大度 / 澤部渡 (スカート)
▼チケット
一般 \4,500(税込)
※入場時にドリンク代600円別途必要
※18歳未満入場不可 / 公的身分証の提示が必須
一般発売：9月15日(月)0:00〜
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2532760
