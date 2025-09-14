■＜Widescreen Baroque pre.「LATE SHOW」vol.1」＞

10月31日(金) 東京・代官山Space odd

open23:45 / start24:30

出演：Widescreen Baroque ※DJ set

DJ：TAKU INOUE / VaVa / 真鍋大度 / 澤部渡 (スカート)

▼チケット

一般 \4,500(税込)

※入場時にドリンク代600円別途必要

※18歳未満入場不可 / 公的身分証の提示が必須

一般発売：9月15日(月)0:00〜

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2532760

TAKU INOUE

VaVa

真鍋大度