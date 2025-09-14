timelesz寺西拓人、韓国旅行満喫ショット公開「地下鉄にいてびっくり」「彼氏感ありすぎて悶絶」と反響
【モデルプレス＝2025/09/14】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が9月14日、自身のInstagramを更新。韓国旅行のオフショットを公開し、反響が相次いでいる。
【写真】寺西拓人、韓国の地下鉄に出現
寺西は「＃弾丸で行ってきました＃ケジャン美味しいすぎ」とつづり、韓国旅行での写真を公開。「＃このあとマッコリこぼしました」とハッシュタグを添え、マッコリを飲む姿や街中での写真、地下鉄での様子などを披露している。
この投稿にファンからは「彼氏感ありすぎて悶絶」「デートしてる気分になれて幸せ」「満喫できてよかったね」「普通に地下鉄にいてびっくり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
