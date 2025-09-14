若見えスゴーーッ！ どんな長さでもOK♡【くびれヘア】が＜40・50代＞にドンピシャ！！

顔まわりをすっきり見せつつ、立体感も狙える「くびれヘア」。ふんわりとフェミニンに寄せたり、シャープな雰囲気に仕上げたりとさまざまなバリエーションがあり、いずれも大人の髪にニュアンス感を与えてくれるのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代に似合うくびれヘアをご紹介します。

暗髪のくびれロブで清潔感をプラス

最初に紹介するのは、暗髪をベースにしたくびれロブ。レイヤーカットで自然な段差をつけ、毛先はストレートベースに仕上げています。裾をナチュラルな外ハネにすることで、軽やかさが際立つデザインに。暗髪ならではの艶感と引き締まった印象が、清潔感を求める人にぴったりです。

顔まわりふんわりの外ハネボブ

続いては、顔まわりに柔らかさを加えたくびれボブ。毛先は外ハネに仕上げ、フェミニンな雰囲気を引き立てています。ピンクベージュの優しい色味が肌を明るく見せ、全体の華やかさを底上げ。トップに丸みを残しながら、首元に動きを出すことで、大人らしい可愛らしさをプラスしています。

ミディアムレイヤーで美人魅せ

こちらは、ベージュカラーをベースにしたミディアムレイヤー。トップはふんわりとボリュームを出し、毛先は外ハネに仕上げることでくびれラインを強調しています。軽やかなレイヤーと柔らかな色味が相まって、美人魅せも叶いそう。落ち着いた印象の中に、自然な華やかさが漂います。

艶感ピンクブラウンのくびれミディ

最後に紹介するのは、肩下レングスのくびれミディ。ほんのり暖色を含んだブラウンが艶を引き立てて、女性らしい柔らかさを演出しています。ゆるめの巻きで毛流れを整え、ナチュラルなくびれを表現。しっとりと落ち着いた雰囲気に仕上がるので、大人世代でも取り入れやすいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@miiika241様

@shoki______hair様

@tatsuyadream1101様

@tomomi__hair様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里