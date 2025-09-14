世界スーパーバンタム級4団体防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦最多に並ぶ26連勝、史上最多5度目の4団体同時防衛を達成。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封し、列島に衝撃が走った。

チケットは完売。1万7000人のファンが見守る中、運命のゴングが鳴った。初回から大歓声。井上はジャブ、ボディーストレートを放ちながらも、アフマダリエフの強打を避ける落ち着いた戦いぶりを見せた。4回にはワンツー、軽快なステップからの攻撃も披露。対するアフマダリエフも的確にパンチを顔面に入れる場面があった。

6回終盤、井上が強烈な左ボディ3連発。着実にダメージを与え、場内も「尚弥コール」が沸き起こった。7回にはノーガード、9回には笑顔を見せる余裕も。終盤突入の10回でも体の切れは全く衰えず。最終12回も全く隙を見せず、挑戦者を完封した。

まるでアフマダリエフを子供扱いするような内容で圧倒。X上には「最強の井上尚弥が帰ってきたな…」「凄い技術魅せられて、笑うしかない」「今日の井上過去最強だコレ」「あまりにも隙がない以上に人の反応速度や攻撃速度を上回ってる」「人間辞めてるわ」「アフマダリエフ手も足も出ない」「大人と子供くらいの差あるな」「KOよりも怖い」と驚きのコメントが並んだ。



（THE ANSWER編集部）