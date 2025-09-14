ÏÃÂê¤Î¡Ö¼§ÎÏ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ëUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤ÏÄ¹¤á¤Ç¤¤¤¤¡£2m¤Ç¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª
¡ã&GPÊÔ½¸Éô°÷¤¬Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ä
½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ü¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¿·Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿CIO¤Î¡Ö240W USB C to C 2m¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¡£½À¤é¤«¤¯·Á¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ËÉÔËþ¤Ï¤µ¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÀèÆü¤¿¤Þ¤¿¤ÞYouTube¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¡É¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤ò¡£¤½¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖCIO ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë CtoC 2m¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§1980±ßÁ°¸å¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖCIO ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë CtoC 2m¡×
¸«¤Æ¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¯´Ý¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÆ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Å¤á¤Î·Á¤¬¤Ä¤¯¥¿¥¤¥×¤ÎÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹Å¤µ¤¬µØ¤È¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤¡¼ÙËâ¤À¤Ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¢¥°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¡¢¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤È¤«¤ÇÎ±¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥â¥Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¢¥ËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¯¤³¤È¤ÇÄ¾·Â¤â¤¢¤ëÄøÅÙÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë
Çã¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼þÊÕµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤É¤ì¤âPD240WÂÐ±þ¡£
¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤È¥À¥¤¥½¡¼¤«¤é¤âºÇ¶áÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¥ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥½¡¼¤¹¤²¡¼¡£550±ß¤À¤±¤É½¼Ê¬°Â¤¤¡£Çã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Å¹¤Ë¤Ï¤³¤ÎA to C¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤Ï¡ãUSB A to C¡ä¤È¡ãC to C¡ä¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤ÏC to C¤ÇºÇÂçPD60W¡Ê20V/3A¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£60W¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¡½½Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¼¤·¡ª¡¡¤¤¤«¤ó¤»¤ó1m¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥á¥¤¥ó¤ÎUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï2m¤ÏÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ã»¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ä¹¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÈÍ¾¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡£ÅÅ¸»¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥«¥Õ¥§¤ÇÂ¸µ¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¶õ¹Á¤ÎÅë¾è¸ýÁ°¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëUSB¥Ý¡¼¥È¤«¤é½¼ÅÅ¤¹¤ë»þ¤È¤«¡¢1m¤À¤ÈÈùÌ¯¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤Ï¾®¤ò·ó¤Í¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤ÏÃ»¤ò·ó¤Í¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤Û¤É¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥²ñ¼Ò¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç»ÈÍÑ¡£PD240W¤À¤«¤éPC¤Ø¤ÎµëÅÅ¤âÍ¾Íµ
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï½Å¤¯¤Æ¤«¤µ¤Ð¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Æ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³°½Ð»þ¤Î¥á¥¤¥óAC¥¢¥À¥×¥¿¡¢CIO¡ÖNovaPort TRIO¶ 67W 3C¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§6700±ßÁ°¸å¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£
¢¥USB-C 3¥Ý¡¼¥ÈÉÕ¤¤Ç½ÐÎÏºÇÂç67W¤Î¡ÖNovaPort TRIO¶ 67W 3C¡×¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó54¡ß40¡ß30mm¤ÇÌó113g¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë3¥Ý¡¼¥È¤¹¤Ù¤Æ»È¤Ã¤¿ºÝ¤Î½ÐÎÏ¤Ï¹ç·×¤Ç60W
¢¥¥¥ì¥¤¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡ª Èþ¤·¤¤¡ª
¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢ëÐ¤¨¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ý¤Þ¤ê¶ñ¹ç¡£¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄ¾·Â¤ÏÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤Ë¤âÂç¤¤¯¤¹¤ë¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ä¾·Â¤ËÄ´À°¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê´¶¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª
¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤È¡¢¼«Âð¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òµù¤ê¡¢¡Ú¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÜAC¥¢¥À¥×¥¿¡Û¤¬¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤òÊª¿§¡£
ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢USB¥á¥â¥ê¤òÂçÎÌ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿asoboze¤Î¡ÖTOFTPOUCH mini¡×¡£
¢¥¤Û¤é¡¢ÎÉ¤µ¤²¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÍÑ¥Ý¡¼¥Á¤ä¥±¡¼¥¹¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ë
¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤¢¤È¤Ï¥Þ¥Á¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤É¤¦¶Á¤¯¤«¡£¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¥¤¦¡Á¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥Ä¥¤
¢¥¥®¥ê¥®¥ê¤À¤±¤ÉÆþ¤ê¤½¤¦
¢¥¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¤Ã¤¿
¢¥¤¦¤ó¡¢°¤¯¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Ë¡¢¶ÛµÞ»þÍÑ¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥Ó¥Ê¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÉÕ¤±¤¿15cm¤ÎC to C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¥¤¢¤é¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥»¥Ã¥È¡¢3Æü´Ö¤À¤±¤ÎÃ»Ì¿À¯¸¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤¤¤Ä¤Ï¡¢¤ªÃã¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇã¤¤¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ë¤Á¤ó¤Þ¤ê¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âSALE²Á³Ê¤Ç¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÂÑ¿åÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¡¡¥¦¥§¥ë¥À¡¼¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¹¡×¡ÊSALE²Á³Ê¡§1490±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¥¤³¤Î±ß·Á¶ñ¹ç¤È¥Þ¥Á¤¢¤ê¤ÊÅÀ¤¬¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÐÊ¤Þ¤¤
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¶¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£
ºÇ¹â¡£¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£ÉÝ¤¤¤°¤é¤¤¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¡Ú¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÜAC¥¢¥À¥×¥¿¡Û¤ÎÀµµ¬¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤È¤Ï½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Ë¤»¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¹¡¢»ß¿å¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Æþ¤ê¸ý¤¬°Æ³°¶¹¤¤¡£¥¥Ä¥¤¤«¡©
¢¥µ¤¤Ë¤»¤º²¡¤¹¤È¡ÄºÇ¸å¤Ï¥¹¥ë¥Ã
¤ª¡Á¡¢»×¤ï¤ºÇï¼ê¡£ÀµÄ¾ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥Ã¤È²¡¤·¹þ¤à¤ÈºÇ¸å¤Ï¥¹¥Ý¥ó¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Ä¤ÏAC¥¢¥À¥×¥¿¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¥±¡¼¥Ö¥ë´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹»þ¤â¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¥¹¥Ý¥ó¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¤¤¤ä¡¼¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤
¢¥¤³¤Á¤é¤Ë¤â15cm¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡£¼«¸ÊËþÂ´¶Çú¾å¤¬¤ê
¥º¥·¥ê¤È½Å¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¼ÂÂ¬247g¡Ë¡¢ËþÂ´¶¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¯¹â¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤³¤ì¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âPC¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÆ±»þ½¼ÅÅ¤Ï²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÅöÊ¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤Ï°ÂÂÙ¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Þ¤±¤ò¡£
¼Â¤ÏCIO¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë CtoC 2m¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§2180±ßÁ°¸å¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÀè¤Ë¤³¤Á¤é¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç½À¤é¤«¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥ê¥³¥ó¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬°¤¤¡£
¤³¤ì¤ª¤½¤é¤¯1m¤Ê¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢2m¤Ï´¬¤¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¤¯¤Ã¤Ä¤¯µ¡Ç½¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë´¬¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â·Á¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¿¤Ð¤»¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È
¤½¤¦¤½¤¦¡¢¸µ¡¹»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿2m¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼«Âð¤Î¥Ç¥¹¥¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
>> CIO
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿±ßÆ»½¨ÏÂ¡Ê&GP¡Ë¡ä
±ßÆ»½¨ÏÂ¡Ã&GPÊÔ½¸Éô½êÂ°¡£Ã´Åö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏIT¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Û¥Ó¡¼Â¾¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢Î¹¹Ô¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¾è¤êÊªÁ´ÈÌ¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥í¡¼¥«¥ëÎÁÍý¡¢¾®¤µ¤¤¥®¥¢¡£¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆSCAJ¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£
