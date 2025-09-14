ÍµÈ¹°¹Ô¡¢Ï·¿Í¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¡©ÌäÂê¤Ç»ä¸«¡Ö60ºÐ¤Î¿Í¤Ë¡È¤É¤¦¤¾¤ªºÂ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬14Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Ï·¿Í¤Ï²¿ºÐ¤«¤é?ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö60ºÐ¤Î¿Í¤Ë¡È¤É¤¦¤¾¤ªºÂ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤«¤µ¡£¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¡É¤È¤«¡È¸ª¤òÙæ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡É¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦?±ê¾å¤Ç¤¹¤è¡¢±ê¾å¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤É¤³¤ÇÀþ°ú¤¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤ç?¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤ÇÀþ°ú¤¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÈÍµÈ¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤òÏ·¿Í°·¤¤¤Ï¼ºÎé¤À¤í¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤µ¡£¤Ç¤â¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡ÈÏ·¡É¤À¤«¤é¡×
¡¡¡Ö¤¢¤È¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Ë¡È·ÉÏ·¤ÎÆü¤À¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Í¡£±ê¾å¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¡ÖÂ¾¿Í¤¬¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤ì¤Í¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¡ÈÏ·¡É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¥Á¥¯¥ê¤È»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£