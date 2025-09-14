◇U18W杯決勝 日本0−2米国（2025年9月14日 沖縄セルラー）

高校日本代表は米国に0―2で敗れ、大会連覇を逃した。最速157キロ右腕コールマン・ボスウィック投手（17）に3安打無得点に封じられた。日本代表はここまで無傷の8連勝で勝ち上がったが、スーパーRで競り勝った米国と再戦で惜敗を喫した。

「3番・投手兼DH」で出場した右腕ボスウィックは3安打6三振の完封勝利で優勝に導いた。1メートル98、113キロの恵まれた体から常時150キロ超の直球を投げ下ろし日本打線を封じ「チームの努力で優勝することができて何よりも幸せです」と喜びをかみしめていた。

打ってはスラッガー、投げては豪腕として知られるボスウィック。高校卒業後は大学進学を予定しているトッププロスペクト（若手有望株）は「大谷翔平のように凄いことができたら、もう最高だ」と将来的な二刀流でのメジャー入りを希望した。

リック・エクスタイン監督は「アメリカだけではなく、世界的に大谷選手は好影響を与えてくれている」と二刀流の可能性を広げた先駆者に敬意を示していた。