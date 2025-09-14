◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）を判定3―0で破り、男子史上最多記録を更新する5度目の4団体王座同時防衛を達成した。

元世界2階級王者の畑山隆則氏（50）は、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」でこの試合を生解説。「これをやられたら（井上に）勝てる人いない」と王者のアウトボクシングを絶賛した。

アフマダリエフが攻め込めなかった試合展開について、畑山氏は「このボクシングじゃいけないですよね」と相手に同情さえした。

井上が見せたスタイルを畑山氏は「攻めながらのアウトボックス。何でも出来る選手ですからね。顔もきれいだんね、まったく（相手のパンチ）当たってないんだ」と高く評価した。