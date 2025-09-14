■東京2025世界陸上 男子100m準決勝（14日、国立競技場）

男子100m準決勝の2組で、優勝候補の2人が9秒85（+0.2）の同タイムの1着でフィニッシュ。

今季世界最高タイム（9秒75）を持つK.トンプソン（24、ジャマイカ）が隣を走るパリ五輪200m銀のK.ベドナレク（26、アメリカ）と“着差なし”の同タイムで、最後はお互いに“見つめ合いながら”余裕の1着。決勝を前に早くも火花を散らした。

トンプソンがフィニッシュ後、ベドナレクの肩をさわり仲の良さもうかがえた。スペシャルアンバサダーを務める織田裕二さんも中継で「最高の準決勝が見れましたね。これないよ（2人で）1位って。もうこの2人、“お前やるな”“俺も調子いいんだけど”」と即席で心の声の“吹き替え”を行い、最高峰の戦いに興奮するレースとなった。

また準決勝1組では、連覇を狙うN.ライルズ（28、アメリカ）が9秒92でとともにファイナルへ。男子100m決勝は午後10時20分に行われる。