“最強の敵”に貫禄の完封勝ち！　アフマダリエフを技術で圧倒した井上尚弥の防衛劇に米衝撃「王者の美技。MJには手に負えない状況だった」

アフマダリエフを圧倒して退けた井上。その強さは最終ラウンドまでブレなかった(C)Getty Images

絶対王者は、そのキャリアで「群を抜いて強敵」と据えた難敵を圧倒した。

9月14日、世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）は、名古屋のIGアリーナで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）にフルラウンドを戦い抜き、判定勝ちを収めた。

【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥の撃破シーンをチェック

序盤は静かな立ち上がりだった。いつも以上に引き締まった、鬼気迫る表情を浮かべたモンスターは、強打を警戒するアフマダリエフと間合いを図りながらの探り合いの中で、慎重に試合を推し進める。

じりじりとした時間が続いた。その中で細かなステップと上半身を使ってのフェイントを駆使して、丁寧にジャブを繰り出した井上は、4回に打ちに出て、ややガードの下がったアフマダリエフに対しても、的確にカウンターを返しては、小気味いいステップワークで対応していく。

5回以降も、緩急をつけながら、危なげなくゲームメイクをしていった井上は、回を追うごとに挑戦者を精神的に追い込むと、6回にはボディを執拗に攻める猛ラッシュで会場を沸かせる。そして、気づけば、“最強の敵”を守勢に回して試合を完全に掌握。最後まで付け入る隙を与えず、敵なしで覇道を歩んできた偉才“らしさ”を存分に見せつけた。