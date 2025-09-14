冷静沈着な「ドネア1」以来の判定勝ち！ 井上尚弥が“進化した”スタイルで盤石の王座防衛 アフマダリエフに強み出させず
井上は隙を見せずにアフマダリエフを退けた(C)Getty Images
まさに冷静沈着という言葉が相応しい試合だった。
9月14日に名古屋のIGアリーナで行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一戦で、王者の井上尚弥（大橋）がWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を12ラウンド判定勝ちで下した。
「（ここまでの気持ちの高ぶりは）久々ですよね。フルトン戦、ネリ戦、あるいはそれ以上。（アフマダリエフの）実力的にはここ最近で一番の評価をしている」
相手をそうリスペクトして挑んだモンスターは、発言通りに慎重に試合に入った。1ラウンド目は、いつも以上に鋭い左ジャブで距離を確かめながら、サウスポーに構える相手の出方をうかがう。手数で上回りながら、ラウンド終盤には下がりながらの左フックを見舞うなどいい形で試合に入った。
2ラウンド目もジャブを当てながら、時折ボディへの右でプレッシャーをかける。さかんに右腕でフェイントをかける姿からは、打ち終わりを狙う相手のパンチを警戒する様子も見えた。3ラウンド目には右のオーバーハンド、ボディからの上下の打ち分け、足を使いながら徐々に圧力を強め、丁寧なボクシングで相手をコントロールしていく。
第5ラウンドには効果的な右ストレートを見舞ったが、アフマダリエフの左をもらう場面も。前に出てくるアフマダリエフのプレッシャーが強まっていく中、それを足をつかっていなしながらチャンスの訪れを待った。
6ラウンド終盤には強烈な左ボディを3連発。これでさらに感触を掴んだ井上は、7ラウンドになると、カウンターのタイミングを計るように、ガードを固めて相手に打たせるシーンを作る余裕を見せる。セコンドに「相手は雑になっている」と送り出された第8ラウンドも丁寧なボクシングを続け、9ラウンドには電光石火のワンツー、右アッパーで相手の顔面を強襲。打ってこいとジェスチャーをする挑戦者に着実にダメージを与えていった。
終盤に入ってもスタミナをキープする井上は、軽快なステップで距離感を保ちながらアフマダリエフを翻弄。相手に思うようなボクシングをさせないまま、最終12ラウンドも相手に目立った有効打を許さずに、まさに冷静沈着に判定で挑戦者を退けた。
2019年11月7日のノニト・ドネア戦以来となる5年10か月ぶりの判定勝ち。足を使い、中距離でのボクシングを完全に制したモンスターは、これで31勝27KOと無敗を継続。次戦は、12月にサウジアラビアで行われる「リヤド・シーズン」への参戦が取り沙汰されている。スーパーバンタム級でも無類の強さを見せ続ける稀代のスーパースターは、果たしてどこまで登り詰めるのだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]