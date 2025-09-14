冷静沈着な「ドネア1」以来の判定勝ち！　井上尚弥が“進化した”スタイルで盤石の王座防衛　アフマダリエフに強み出させず

井上は隙を見せずにアフマダリエフを退けた(C)Getty Images

まさに冷静沈着という言葉が相応しい試合だった。

9月14日に名古屋のIGアリーナで行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一戦で、王者の井上尚弥（大橋）がWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を12ラウンド判定勝ちで下した。

「（ここまでの気持ちの高ぶりは）久々ですよね。フルトン戦、ネリ戦、あるいはそれ以上。（アフマダリエフの）実力的にはここ最近で一番の評価をしている」

相手をそうリスペクトして挑んだモンスターは、発言通りに慎重に試合に入った。1ラウンド目は、いつも以上に鋭い左ジャブで距離を確かめながら、サウスポーに構える相手の出方をうかがう。手数で上回りながら、ラウンド終盤には下がりながらの左フックを見舞うなどいい形で試合に入った。

2ラウンド目もジャブを当てながら、時折ボディへの右でプレッシャーをかける。さかんに右腕でフェイントをかける姿からは、打ち終わりを狙う相手のパンチを警戒する様子も見えた。3ラウンド目には右のオーバーハンド、ボディからの上下の打ち分け、足を使いながら徐々に圧力を強め、丁寧なボクシングで相手をコントロールしていく。