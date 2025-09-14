「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の大差判定で下し防衛を果たした。

リング上でのインタビューでは「アウトボクシングでもいけるでしょ！」とファンに呼びかけ、「誰が衰えたって？」と２度問いかけた。インタビューの終わり際には、この試合を観戦し、会場の出口へ向かいかけていたＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）に「中谷君！」と呼びかける場面も。「あと１勝！１２月、お互い頑張って来年、東京ドームで」と語りかけると、中谷が両手を上げて応じた。

試合は井上が終始試合を進めながらも、スピードと手数で圧倒した。ただ判定勝ちは１２戦ぶり。「倒しにいきたい気持ちはすごくあった。そんな気持ちをグッと抑えながら判定決着で。中盤、倒しにいっていたら違う結果が訪れていた。きょうはこの結果が大正解だと思う」と胸を張った。

チーム井上でアフマダリエフ対策を入念に練ったといい「きょうの体重や戦い方、スピードを生かした戦い方にフォーカスしてきた結果」と全てが計算ずくだったと明かした。

井上自身がアフマダリエフについて「実力的には一番評価しているし、自分のモチベーションも引き立ててくれる」と話し、キャリア最大の強敵と位置づけた大一番をクリアした。リンク上では「次、サウジアラビアで戦いがあるので、またそこに向けて精進して素晴らしいボクシングを見せられるようにがんばっていきます」と話した尚弥。年末に対戦情報があるアラン・ピカソ（メキシコ）戦を乗り越えれば、来年に東京ドームでの対決を自身が熱望する中谷戦が待っている。