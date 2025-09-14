「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が、４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝と対戦。０−３の判定負けを喫した。

一回はお互い警戒し、慎重な立ち上がり。二回、三回と手数を増やしてきた井上の圧力に押され気味となった。だが、四回は右ストレートを食らう場面もあったが、直後に左ストレートを井上を当て返した。

五回はお互い「来い」というポーズを見せるなど一歩も引かず。アフマダリエフが右ジャブを当てると、井上が一発、二発とヒットさせた。六回は井上をロープ際へ押し込んだが、すぐに王者がボディ攻撃を連発した。

９回はガードの上から連打を浴び、２度「来い来い」とポーズ。左ボディを食らっても不敵な笑みを浮かべるなど、タフさも見せた。１２回は右ストレートを井上に当てる意地をみせたが、終始主導権を握られた。

井上自身がアフマダリエフについて「実力的には一番評価しているし、自分のモチベーションも引き立ててくれる」と話し、キャリア最大の強敵と位置づけた大一番。前日の計量では鋼鉄のような筋骨隆々の肉体にどよめきが起こり、井上も「リカバリーもして（試合当日は）だいぶデカくなってくる」と警戒していた。

井上にとっては、年末に対戦情報があるアラン・ピカソ（メキシコ）や、来春の中谷潤人（Ｍ．Ｔ）戦へ向けて弾みにしたい一戦。一方のアフマダリエフは「一発のパンチが世界を変えてしまうことはあり得るよ」と不敵な笑みを浮かべていたが、サプライズは起こせなかった。

戦績は井上が３１戦３１勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフは１６戦１４勝（１１ＫＯ）２敗。