脳腫瘍を公表したLUNA SEA真矢、応援メッセージに感謝つづる 現状と新たな思い明かす「ささやかながら目標ができた」
「脳腫瘍」を公表したロックバンド・LUNA SEAのドラマー真矢が14日、自身のインスタグラムを更新。メンバーをはじめファンへの感謝の言葉をつづった
【インスタグラムより】LUNA SEAメンバーへ感謝の言葉をつづった真矢
真矢は8日、公式サイトを通じて、「脳腫瘍」と診断されたことを公表。それに対して、SUGIZO、J、INORAN、RYUICHが真矢に向けて応援メッセージを投稿していた。
真矢は「りゅうちゃん すぎぞー いのらんちゃん じぇーさん」「スタッフの皆さま、秦野の皆さま そしてみんなへ」と書き出し「先だっては愛のあるメッセージを本当にありがとうございます」「その頃の自分にはみんなのメッセージにどれだけ支えられた事でしょう」と感謝を伝えた。
「今はやっと一人で立つ事ができてスマホの文字も打つスピードが早くなってきました」「今までスマホのロック画面の解除に5分とかかかってましたから笑笑」とつづり、「やっと生きてるというか生かされている実感が湧いてきました」と現状を報告した。
さらに「体も運動能力的には小学校にも満たないくらいだと思いますが今すごく幸せです」「ささやかながら目標ができました」「その目標に向かって一歩踏み出してみたいと思います」と意気込みも示した。改めて「みんな本当にありがとう」と感謝で結んだ。
【インスタグラムより】LUNA SEAメンバーへ感謝の言葉をつづった真矢
真矢は8日、公式サイトを通じて、「脳腫瘍」と診断されたことを公表。それに対して、SUGIZO、J、INORAN、RYUICHが真矢に向けて応援メッセージを投稿していた。
真矢は「りゅうちゃん すぎぞー いのらんちゃん じぇーさん」「スタッフの皆さま、秦野の皆さま そしてみんなへ」と書き出し「先だっては愛のあるメッセージを本当にありがとうございます」「その頃の自分にはみんなのメッセージにどれだけ支えられた事でしょう」と感謝を伝えた。
さらに「体も運動能力的には小学校にも満たないくらいだと思いますが今すごく幸せです」「ささやかながら目標ができました」「その目標に向かって一歩踏み出してみたいと思います」と意気込みも示した。改めて「みんな本当にありがとう」と感謝で結んだ。