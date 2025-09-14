¡Ú»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Û¿À¸ÍÃÈµ©±©¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇÌöÆ°¡Ö·è¾¡¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×
¡¡»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ£ÆII¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö¥ä¥¯¥ë¥ÈÅì³¤¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£´Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡££¶£Ò¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¤Ç¤Ï¿À¸ÍÃÈµ©±©¡Ê£²£±¡áËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤Þ¤¯¤ê¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê½éÆü¤«¤é£²¡¢£±Ãå¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×¡£Á°²ó¤Î±§ÅÔµÜ¤Ç¤Ï£³Áö¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¹¶¤á¤Î²Ì´º¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î£²ÁöÌÜ¤â£±¿Í¤Ç¥«¥Þ¥·¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚ·ÃÍý¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¶¤Þ¤Ë¤Þ¤¯¤ê¤Ë¹Ô¤¯¹¥È½ÃÇ¤¬¸÷¤ê¡Ö¡ÊÈÖ¼ê¤Ç¡ËµÙ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤í¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤Î¤Ç¡£°Õ³°¤È¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£Àª¤¤¤ò»¦¤µ¤º¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤³¤È¤¬¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶¿¨¤â¡Ö¼«ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤Ö¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¾Ð´é¤¬¸÷¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó·è¾¡¤â¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×¡££²£°£²£³Ç¯£µ·î¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê£±Ãå¤â¼ê¤Ë¤·¤¿»ÍÆü»Ô¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£