中日は１４日の阪神戦（甲子園）に１―０で勝ち、連敗を３でストップ。先発の大野雄大投手（３６）は８回４安打無失点の好投で１０勝目（４敗）を挙げた。

今季ここまでチームの連敗を７回止めてきたベテラン左腕がまたもドラゴンズの危機を救った。大野は初回からストレートと変化球のコンビネーションが冴え、阪神打線に得点を許さない。２回一死一、二塁の場面も井坪を三飛、才木を遊ゴロに仕留めてピンチ脱出。１回から８回までスコアボードに「０」を刻み、猛虎打線を完全に封じた。

２試合連続零封負けを喫していた打線は７回、ようやく大野の奮投に応えた。先頭のボスラーが左翼線二塁打で出塁すると山本のニゴロで一死三塁と先制のチャンス。ここで石伊が右前適時打を放って２６イニングぶりの得点。「打ったボールはストレートです。大野さんが頑張っているので先制点を取ることができて良かったです。あとはとにかく守備を頑張ります」と石伊は安堵の表情を浮かべた。

９回は守護神・松山が抑えて４１セーブ目。８度目の連敗ストップとなったベテラン左腕に左翼席の竜党から大歓声と拍手が送られた。