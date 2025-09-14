山下美月、ノースリーブでヘルシー肌見せ USJ満喫写真に「私服可愛い」「腕細くて綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/14】元乃木坂46で女優の山下美月が14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスを着こなす姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】山下美月、大胆肌見せキャミ姿
山下は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際にパーク内で撮影した写真の数々を公開。赤のチェック柄が目を引くノースリーブトップスを着こなし、美しい素肌を披露していた。
この投稿にファンからは「私服可愛い」「腕細くて綺麗」「素敵な笑顔」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
