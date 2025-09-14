肩のたっぷりフリルが可愛い♡ スタイルアップも狙える「フリルシャツワンピース」着回しコーデ4選

フリルやリボンがついたデコラティブなSNS映えコーデが知りたいコ、集合！そこで今回は、中川紅葉とともに、甘いけどキレイめに着こなせる「フリルシャツワンピース」の着回しコーデを4つご紹介します。1枚でも重ねても可愛い万能ワンピの着回し術をぜひチェックしてみて♡

着回すアイテムはこちら♡ フリルシャツワンピース 肩のたっぷりフリルで小顔見え確実♡ ウエスト部分がフレアーなシルエットになっているから、スタイルアップも◎。 14,300円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）

Cordinate お目立ち度抜群ガーリーコーデ フリルたっぷりのワンピースと黒リボントップスが主役のコーデ。パっと見ガーリーなコーデでSNS映えをゲット♡ フリルシャツワンピースは着回し。3WAY リボントップス 12,980円／RANDA 黒ショートパンツ 10,450円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）イヤリング 2,310円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 3,299円／WEGO バッグにつけたハイビスカスヘアクリップ 1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ パンプス 10,890円／RANDA

Cordinate 1枚でサマになる優等生コーデ 涼しげで爽やかな白と青のストライプワンピースは夏にぴったり。足元を白い靴下とローファーでまとめることで、いい子ちゃんコーデの完成♡ フリルシャツワンピースは着回し。ヘアピン（2個セット）1,210円／アネモネ（サンポークリエイト）バングル 2,200円／GOLDY ローファー 10,890円／RANDA ソックス／スタイリスト私物 INFORMATION RBL CAFE 住：東京都世田谷区代沢5-32-12

☎︎：03-6805-2046

営：13:00 〜 19:00

休：月曜、木曜（臨時休業日はHPで掲載）

https://rblcafe.jp/

Cordinate スタイルアップが狙える清楚コーデ フリルシャツにフリルトップスを重ね、肩のたっぷりフリルで小顔見え確実♡ ワンピのフレアなシルエットもスタイルアップ効果抜群。 フリルシャツワンピースは着回し。ジップリボントップス 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO） リング 2,750円／GOLDY バッグ 8,998円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）スニーカー 13,200円／プーマ INFORMATION 近江寫眞機店 住：東京都渋谷区笹塚3-37-2

☎️：03-5843-5202

営：11:00 〜 19:00

休：月曜

https://oumishashinki.com

Cordinate さらっと羽織るカジュアルコーデ フロントをあけて羽織るように着るとカジュアル感がアップ。ふんわりとした女性らしさはありながら、スラックスをあわせることでキレイめコーデに仕上がる。 フリルシャツワンピースは着回し。グレーキャミソール 5,900円、ベージュスラックス 6,900円／ともにOlu. サンダル 9,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉