肩のたっぷりフリルが可愛い♡ スタイルアップも狙える「フリルシャツワンピース」着回しコーデ4選
フリルやリボンがついたデコラティブなSNS映えコーデが知りたいコ、集合！そこで今回は、中川紅葉とともに、甘いけどキレイめに着こなせる「フリルシャツワンピース」の着回しコーデを4つご紹介します。1枚でも重ねても可愛い万能ワンピの着回し術をぜひチェックしてみて♡
着回すアイテムはこちら♡
フリルシャツワンピース
肩のたっぷりフリルで小顔見え確実♡ ウエスト部分がフレアーなシルエットになっているから、スタイルアップも◎。
Cordinate 1枚でサマになる優等生コーデ
涼しげで爽やかな白と青のストライプワンピースは夏にぴったり。足元を白い靴下とローファーでまとめることで、いい子ちゃんコーデの完成♡
INFORMATION
RBL CAFE
住：東京都世田谷区代沢5-32-12
☎︎：03-6805-2046
営：13:00 〜 19:00
休：月曜、木曜（臨時休業日はHPで掲載）
https://rblcafe.jp/
Cordinate スタイルアップが狙える清楚コーデ
フリルシャツにフリルトップスを重ね、肩のたっぷりフリルで小顔見え確実♡ ワンピのフレアなシルエットもスタイルアップ効果抜群。
INFORMATION
近江寫眞機店
住：東京都渋谷区笹塚3-37-2
☎️：03-5843-5202
営：11:00 〜 19:00
休：月曜
https://oumishashinki.com
Cordinate さらっと羽織るカジュアルコーデ
フロントをあけて羽織るように着るとカジュアル感がアップ。ふんわりとした女性らしさはありながら、スラックスをあわせることでキレイめコーデに仕上がる。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉