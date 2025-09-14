フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」が１４日放送され、今年２月に放送し、反響が大きかった企画『女子３００ｍ走サバイバルレンチャン』がプレイバック放送された。出場した悪役レスラーに、ＳＮＳ上では「泣いてしまう」「断然応援したくなる」などの声が集まっている。

女子プロレス団体「スターダム」の悪役レスラー・上谷沙弥（２８）で、「絶対に諦めない」と奮闘。悪役メイクを落としたナチュラルメイクの姿で受けたインタビューでは、「プロレス人気をどう爆発させるか。ＴＶとかきっかけがないと…」と話し始めると、涙で声を詰まらせ、「きっかけがないと、見てもらえない。世間の人は知らないんですよ。プロレスいろんな人に見てもらいたい」とボロボロと涙を流しながら語った。

ＶＴＲを見ていたかまいたち・山内は「泣いてる…めっちゃええ子やん」、千鳥・大悟が「急にこの子、応援に（応援したく）なってる」、かまいたち・濱家も「よっしゃー！皆で見に行こう、プロレス」とすっかり応援モードに。番組では、上谷がもともとアイドル志望で、１０代からオーディションに１００回以上落ちたことなどが紹介された。２０１９年にプロレスデビューしている。

上谷は、鬼レンチャン放送後の５月にＴＢＳ系「ラヴィット！」に出演し、７月からは同番組の金曜シーズンレギュラーに就任している。

改めて今回の再放送で、初めて上谷を知った人も多いようで、ＳＮＳ上では「美しい涙」「泣いてしまう」「試合見に行きたくなる」「断然応援したくなる」「上谷沙弥のすっぴん可愛くてビビったｗ」「ナチュラルメイク普段着な上谷沙弥選手可愛すぎ」などの声があがっている。