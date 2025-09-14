京都市右京区の京漬物製造販売会社「もり」が、地域の事故防止に貢献しようと特別商品を発売した。漬物セットに独自に考案した交通安全メッセージを添えた商品で、期間、店舗限定で販売する。



【写真】「乗る時はヘルメット」などのメッセージが添付されている漬物セット

同社で人気の漬物を5種セットにした詰め合わせ商品「京の散歩路（さんぽみち）」のパッケージを特別仕様に仕立てた。交通安全を呼びかけるメッセージが書かれた約5センチ四方の啓発のれんを商品に添付。「青信号も油断しない！」「自転車とヘルメットはワンセット！」などメッセージは全部で9種類あり、ポップなイラストとともに分かりやすく通行時の注意を促している。担当者によると、「素晴らしい取り組み」と購入者から好評だという。



京都府警右京署と企業が連携する交通安全企画の一環で、地元企業の同社に白羽の矢が立った。年4回の交通安全運動に合わせて来春まで販売する。次回の販売は9月21日から30日まで同社嵐山店、三条店、太秦本店の3店舗で1188円。



このほど同署の西谷真嗣署長から森義治社長に感謝状が贈られた。森社長は「この商品を通して1件でも交通事故が減ればという思い。力になれてうれしい」と話した。



同署管内の今年上半期の交通事故発生件数は114件（前年同期比19件減）。近年は減少傾向にあるが、今年は特に出合い頭の事故が目立つという。



（まいどなニュース／京都新聞）