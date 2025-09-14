＜再婚男性は子が欲しい＞彼が求めてるのは「子どもを産める女性」…結婚してもいい？【第3話まんが】
私はハルミ。結婚を視野に入れた彼氏・ケイジがいますが、今はまだ実家で暮らしています。実家にはシングルマザーの姉・アキナと姉の子どものララ、そして両親がいます。今日は姉が会社の取引先のコウタロウさんに「結婚前提」のお付き合いを申し込まれたため、会ってほしいと言われてケイジを連れて4人で食事をしました。とても和やかで楽しい雰囲気だったのですが、コウタロウさんが言った「アキナさんには子どもを産んだ実績があるからいいと思った」のひとことで、私は不安になってしまったのです。
もしも自分の姉がコウタロウさんのような考えの人と結婚すると言ったら止めるかも……と口にしたケイジ。その真意を聞いてみると、私がモヤモヤしていた気持ちと一致しました。コウタロウさんの言う「実績がある」という言葉に違和感を覚えたのは私だけではなかったのです。
私もそろそろ結婚を考えていますし、子どももほしいと思っています。けれど、相手は誰でもいいわけではなくケイジだから結婚したいのです。もちろん、結婚にはさまざまな事情も絡んでくるものでしょう。けれど、コウタロウさんからは姉に対する愛情というものが少しも感じられませんでした。
私はケイジが好きだから一緒にいたいと思って結婚すると思います。
だから、まぁケイジが浮気をしたり裏切ったりすれば離婚という道もあるかもしれませんが、簡単に「ほかの人を見つけよう」とはならないと思うのです。話し合いをしたり、いろいろ協力し合って2人で生きていく道をまずはみつけます。
しかしコウタロウさんの場合は「子どもができる人」がいいから、もし姉と「子どもは作らない」となったときや姉が病気で子どもが作れなくなったら……あっさりと離婚を選ぶのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
