文化放送は、笹森裕貴、立花裕大、雷太がパーソナリティを務める新番組『笹森・立花・雷太 僕たちのらじお～雷花の森～』（毎週金曜日 午後8時30分～9時00分）を、10月3日（金）午後8時30分からスタートする。

当番組は、舞台・ミュージカルを中心に多方面で活躍する笹森裕貴、立花裕大、雷太がパーソナリティを務めるトーク番組。舞台での共演をきっかけに、プライベートでも大の仲良しの3人が、息の合った爆笑トークを繰り広げる。

今年の夏、3人が開催したイベント「僕たちのなつやすみ」で「この3人でラジオをやりたい」と語ってから約2ヶ月、その夢が実現。秋からはリスナーを巻き込みながら、笑いあり、涙あり（!?）の、自由すぎるトークをお送りする。

また、地上波放送に加え、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」では、番組ファンクラブも開設する。本編アーカイブ（音声）に加え、おまけ音声コンテンツを配信予定。加えて、10月31日（金）までに有料プランに加入した方には、早期入会特典として「会員証」をプレゼント。さらに番組X（@bokura_radio）では、対象の投稿をフォロー＆リポストした方の中から抽選で5名様に、番組オリジナルステッカーを最速でプレゼントするキャンペーンを開催中だ。

番組スタートにあたり、笹森裕貴、立花裕大、雷太は、以下のようにコメントしている。

【笹森裕貴】

まさかの3人でのラジオが決まりました!!!! やりたいこと言ってみるものですね!!!

楽しい時間をお届けできるよう、ゆるっと頑張ります!! よろしくお願いします!!

【立花裕大】

文化放送さんでラジオが決定したと聞いた時は夢かと思いました！

イベントで「僕たちのなつらじおコーナー」を見てくれたファンのみなさんの応援のおかげです！

仲良しな僕たち3人のラジオ、ファンのみなさんとの夢らじおです！ 応援よろしくお願いします！

【雷太】

ラジオで番組を持たせていただけるなんて夢みたいです。

いつも仲良しな僕たち3人の飾らないおしゃべりに、ゆるりと耳を傾けていただけますように。

たのしみです！

【新番組概要】

■番組名： 『笹森・立花・雷太 僕たちのらじお～雷花の森～』

■放送日時： 毎週金曜日 午後8時30分～9時00分 ※初回放送：10月3日（金）

※地上波放送後、QloveRにて本編アーカイブ、おまけ音声コンテンツ配信

■出演： 笹森裕貴、立花裕大、雷太

■メールアドレス： bokura@joqr.net

■番組X： @bokura_radio

※推奨ハッシュタグ： #僕らじ

■QloveR番組ページURL： 10月3日（金）にオープン予定

■QloveR： https://qlover.jp/