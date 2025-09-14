笹森裕貴、立花裕大、雷太によるラジオ新番組『笹森・立花・雷太 僕たちのらじお～雷花の森～』がスタート！ 番組ファンクラブの開設も決定
文化放送は、笹森裕貴、立花裕大、雷太がパーソナリティを務める新番組『笹森・立花・雷太 僕たちのらじお～雷花の森～』（毎週金曜日 午後8時30分～9時00分）を、10月3日（金）午後8時30分からスタートする。
当番組は、舞台・ミュージカルを中心に多方面で活躍する笹森裕貴、立花裕大、雷太がパーソナリティを務めるトーク番組。舞台での共演をきっかけに、プライベートでも大の仲良しの3人が、息の合った爆笑トークを繰り広げる。
今年の夏、3人が開催したイベント「僕たちのなつやすみ」で「この3人でラジオをやりたい」と語ってから約2ヶ月、その夢が実現。秋からはリスナーを巻き込みながら、笑いあり、涙あり（!?）の、自由すぎるトークをお送りする。
また、地上波放送に加え、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」では、番組ファンクラブも開設する。本編アーカイブ（音声）に加え、おまけ音声コンテンツを配信予定。加えて、10月31日（金）までに有料プランに加入した方には、早期入会特典として「会員証」をプレゼント。さらに番組X（@bokura_radio）では、対象の投稿をフォロー＆リポストした方の中から抽選で5名様に、番組オリジナルステッカーを最速でプレゼントするキャンペーンを開催中だ。
番組スタートにあたり、笹森裕貴、立花裕大、雷太は、以下のようにコメントしている。
【笹森裕貴】
まさかの3人でのラジオが決まりました!!!! やりたいこと言ってみるものですね!!!
楽しい時間をお届けできるよう、ゆるっと頑張ります!! よろしくお願いします!!
【立花裕大】
文化放送さんでラジオが決定したと聞いた時は夢かと思いました！
イベントで「僕たちのなつらじおコーナー」を見てくれたファンのみなさんの応援のおかげです！
仲良しな僕たち3人のラジオ、ファンのみなさんとの夢らじおです！ 応援よろしくお願いします！
【雷太】
ラジオで番組を持たせていただけるなんて夢みたいです。
いつも仲良しな僕たち3人の飾らないおしゃべりに、ゆるりと耳を傾けていただけますように。
たのしみです！
【新番組概要】
■番組名： 『笹森・立花・雷太 僕たちのらじお～雷花の森～』
■放送日時： 毎週金曜日 午後8時30分～9時00分 ※初回放送：10月3日（金）
※地上波放送後、QloveRにて本編アーカイブ、おまけ音声コンテンツ配信
■出演： 笹森裕貴、立花裕大、雷太
■メールアドレス： bokura@joqr.net
■番組X： @bokura_radio
※推奨ハッシュタグ： #僕らじ
■QloveR番組ページURL： 10月3日（金）にオープン予定
■QloveR： https://qlover.jp/