小嶋陽菜「本当に盛り上がりがすごかった！」指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEのパフォーマンスを絶賛！
TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小嶋陽菜さんと指原莉乃さん。ここでは、指原さんがプロデューサーを務めているアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）について語りました。
◆＝LOVEの勢いがすごい！
小嶋：＝LOVEがすごいね！ めちゃめちゃイケてる。
指原：ありがとうございます、うれしい〜！
小嶋：コンサート（＝LOVE ARENA TOUR 2025「〜Timeless Tales〜」）の追加公演も観に行かせてもらったし、あとTIF？
指原：TOKYO IDOL FESTIVAL 2025（東京アイドルフェスティバル）ですね。
小嶋：それも指原Pと一緒に行って。すごく勢いがあるね！
指原：ありがとうございます。追加公演は、結構シンプルな作りのコンサートだったので、小嶋さんに観てもらうんだったら、もうちょっとがっつり演出が入っているやつが良かったかなと思っていたんですけど、（1日目を観に行った）小嶋さんから「すごい勢いだった。シンプルとか全然感じさせないようなステージだったよ」って言われて。「いやぁ、ちょっとそういうふうに言わせちゃって申し訳ないな」と思いながら2日目に観に行ったら、本当に大盛り上がりで「え!? 本当やん」と思って（笑）。それがうれしかったです。
小嶋：本当に盛り上がりがすごかった！
指原：私も、自分の範囲に収まらないくらい人気になってきてビックリしています。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00〜26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
（左から）小嶋陽菜さん、指原莉乃さん
