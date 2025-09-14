◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３―０の判定で下し、史上単独最多の４団体統一王座５度目の防衛に成功。世界戦２６連勝は、ヘビー級で２５度の防衛を果たしたジョー・ルイス、元５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（ともに米国）と並び史上最多となった。

「キャリア最大の強敵」をねじ伏せた。「どんな形でもどんな内容でも、しっかり勝つ」との覚悟で臨んだ大一番で、４団体統一王者の威厳を誇示した。

舞台裏には、周到な準備があった。７月末から約１か月間、井上とアフマダリエフともに対戦経験がある元ＷＢＡ＆ＩＢＦ同級王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝とスパーリングを行った。仮想アフマダリエフを演じたタパレスから、攻略の糸口を授かった。

さらに名門・帝拳ジムが誇るサウスポーの地域王者、東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（３０）、日本バンタム級王者・増田陸（２７）、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（２８）、ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者・藤田健児（３１）の４選手とも拳を交えた。普段と違う環境での「緊張感」を求め、８月４、７日には帝拳ジムへ出向いた。プロデビュー後初、１３年ぶりとなる国内ジムへの出稽古だった。「初心に戻って新たな気持ちで今回挑めている」と貪欲に進化を求めた。

次なる舞台はサウジアラビアとなることが内定している。１２月２７日、サウジアラビア・リヤドでＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の挑戦を受けることが有力だ。モンスターのサウジ上陸は、来年５月に計画されるＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝との東京ドーム決戦の“前哨戦”となる。

◆ラウンド（Ｒ）ＶＴＲ（※井上尚弥は尚弥、アフマダリエフはアフ）

【１Ｒ】尚弥の強い左ジャブ、下がりながらの左フックがヒット

【２Ｒ】尚弥の右ボディーストレート命中。アフは右フック空転

【３Ｒ】尚弥がノーモーションの右繰り出す。アフは左アッパーで反撃

【４Ｒ】尚弥がワンツーの右ストレートを顔面にクリーンヒット

【５Ｒ】アフが右フック、左ボディーを当て、尚弥は左フックで逆襲

【６Ｒ】尚弥の左ボディーブロー連発にアフたまらず後退

【７Ｒ】スピードで上回る尚弥が軽快に多彩な右をヒット

【８Ｒ】アフは大きい左を空振り。攻防の中で倒れるもスリップ

【９Ｒ】尚弥がロープを背に右アッパー的中。打撃戦で笑顔も

【１０Ｒ】アフが前に出るも、足を使う尚弥をつかまえきれず

【１１Ｒ】尚弥が上下ジャブを打ち分け、ボディーストレート決める

【１２Ｒ】「ナオヤ」コールの中、尚弥がアフを終始ほんろう