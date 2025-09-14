◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

男子１００メートル準決勝が行われ、昨夏のパリ五輪金メダルのノア・ライルズ（米国）が９秒９２の１組１着で同日に行われる決勝進出を果たした。

スタート前の選手紹介の時には、漫画「呪術廻戦」の人気キャラクター・五条悟が使う領域展開の「無量空処」のポーズを決め、会場を沸かせた。日本のアニメ好きを公言しており、“世界最速のオタク”とも呼ばれる。前日の予選ではスタート前にドラゴンボールの「かめはめ波」ポーズを披露し、観客を沸かせた。

前回の２３年ブダペスト世界陸上で１００、２００、４００メートルリレーで３冠を達成した逸材。今大会でも達成すれば、ボルト以来１０年ぶりの偉業となる。

昨年のパリ五輪では１００メートル優勝後にコロナ陽性になったが、２００メートル銅メダルを獲得した。

日本勢は２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）、元日本記録保持者の桐生祥秀（日本生命）、初代表の守祐陽（大東大）が前日の予選で敗退。世界陸上では１５年北京大会以来、五輪では同じ国立で行われた２１年東京大会以来の日本勢全員が準決勝以上に進めなかった。