戦後80年を迎えた今年、中国は日本との戦争を勝利に導いたとして共産党の功績を強調している。一方、台湾側は「中国が歴史を歪曲している」と批判。国民党軍として旧日本軍と戦い、その後、台湾に逃れた元兵士は、中国の脅威を前に平和への祈りを語った。

■日中戦争を経験100歳の元兵士 台湾に逃れ「戦争は見たくない」

「ここを銃で、一発撃たれたんだ」

心臓のすぐ上あたりを指さし、老人は苦しみの表情を浮かべた。故郷の山東省なまりが強く、通訳者を介さなければ標準語を話す中国人でも意味を理解することは難しい。台湾で暮らす斉伝礼さんは1925年生まれで、ことし7月、100歳を迎えた。16歳のとき、中国大陸で蒋介石政権が率いていた国民党軍に遊撃隊として従軍し、旧日本軍との戦いに参加した。すでに日中戦争の発端となった盧溝橋事件は発生し、戦況は激しさを増していた。山東省の各地では小規模な部隊が組織され、遊撃戦を行っていたという。

従軍して間もないころのことだ。斉さんたちの部隊が城壁のある町で休息をとっていたところ、夜明けごろ目を覚ますと、周囲を旧日本軍に取り囲まれていたという。

「我々は城壁の下に身を隠していた。しかし旧日本軍の武器は進んでいたから、大砲で城壁を落とし進軍してきた。彼らは機関銃を掃射し、たくさんの仲間が死んだよ」

斉さんは運よく、旧日本軍の包囲を突破し逃走。銃弾を受けた傷口からは血が流れ続けていたが、手当てに必要な薬も医療用具もなかった。後日、確認のため現場に戻ると、仲間たちの遺体が至る所に横たわり、腐敗臭が充満していた。斉さんたちは遺体を7台の荷車に分けて運び、大きな穴を掘って埋めたという。

「私の家族、一族は日本軍のせいでひどく壊された。今でも思い出すととても憎い。戦争の残酷さを思うと、二度と見たくない」

声を絞り出すように話す斉さん。80年以上がたった今でも、中国を侵略した旧日本軍への怒りは消えないという。

1945年、日本の無条件降伏により、日中戦争を含む第二次世界大戦は終結を迎えたが、旧日本軍に対して共闘関係にあった国民党軍と共産党軍が今度は相争うことになる。1949年、いわゆる「国共内戦」に勝利した共産党は中国大陸に中華人民共和国を建国し、敗れた国民党軍は台湾に逃れた。斉さんもそのときに台湾にわたった一人だ。

■中国「抗日勝利80年」軍事パレード“共産党の功績”強調 台湾側「歴史の歪曲」

中国では9月3日、日本との戦争の勝利から80年を記念し、軍事パレードが盛大に行われた。パレードでは、核兵器が搭載可能な大陸間弾道ミサイルや無人機、極超音速ミサイルなど新たな兵器を続々と披露。習近平国家主席は演説で、「中国共産党が提唱した抗日民族統一戦線のもと、外敵の侵略に抵抗し、完全な勝利を収めた」と共産党の果たした役割を強調した。

一方、台湾で対中政策を担う大陸委員会は、共産党は旧日本軍との戦いの主役ではないと訴えている。

「中国共産党が戦争を主導したと主張し、歴史的事実を歪曲している」

歴史を誤って伝えることで、中国共産党のもとでの台湾統一を正当化しようとしているとして、警戒感をあらわにした。また、台湾の頼清徳総統は自身のSNSで、この日を「終戦80年」と表現し、「台湾は平和を祈念するために武器を手にすることはない」と投稿。戦争の終結を軍事パレードで祝賀した中国政府の姿勢を揶揄（やゆ）した。

■戦後80年 台湾海峡の緊張に元兵士「苦しむのは民衆」平和への願い

今年、台湾政府が主催する終戦行事も、10年前の馬英九政権時代に迎えた戦後70年と比べると控えめだ。日本との戦争の勝利をことさらに強調しないのは、圧力を強める中国に対抗するため、日本などとの連携が不可欠だからだ。頼総統自身も「抗日戦争勝利」と言及しないなど、日本への配慮がにじむ。これに対し、台湾の野党・国民党などからは、「政府は日本との戦争の歴史を直視していない」との批判の声も上がっている。

中国大陸で旧日本軍と戦い、その後、台湾に渡った斉さんは、1988年になるまで故郷に戻ることはできなかった。台湾では38年に及ぶ戒厳令が敷かれていたからだ。中国大陸出身者の肉親訪問が解禁され、斉さんが故郷の地を踏んだときには、すでに両親と兄は亡くなっていたという。戦後80年を迎えてもなお、台湾海峡をはじめ、世界各地で軍事的緊張が続く中、斉さんは警鐘を鳴らす。

「戦争はしてはいけない。戦争で苦しむのは民衆だ、戦争をするのは愚かだ」

最後に、若者へ向けたメッセージをと聞くと、シンプルな言葉が返ってきた。

「若者は勉強できるときに、しっかり勉強すればいい。他のことは考えなくていい」

16歳で従軍し、旧日本軍や共産党軍との戦争に翻弄（ほんろう）されながら青春時代を過ごした斉さんの、平和を願う気持ちが込められていると感じた。