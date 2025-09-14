【ダイソーのディズニーポーチ】が超可愛い！「店頭には数点しかなかった」「オシャレで便利！」

バッグの中の、ごちゃごちゃ問題を解決するのに便利なポーチ。毎日持ち歩くから、可愛いデザインを選びたい。そんな人には【ダイソー】の「ディズニーポーチ」がおすすめです。ズートピアやチップ & デールなどのディズニーキャラクターを描いた、見た目も実用性も備わったポーチは、すでに品薄になっているという情報も……！ 完売前にGETしたいなら早めにチェックして。

完売前に手に入れたいズートピアポーチ

【ダイソー】「マチ付ビニールポーチ（ズートピア）」\220（税込）

ニックやジュディ、クロウハウザーなど、ズートピアの人気キャラクターを描いたポーチ。マチ幅があるタイプなので、小物をたくさん収納できて、出し入れもスムーズにできそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「店頭には数点しかなかったので、見かけたら即買いがおススメです」とのこと。大人気商品のようなので、欲しいと思った人は早めにチェックして。

見ているだけで癒されるチップ & デールクリアポーチ

【ダイソー】「マチ付ポーチ（チップ＆デール）」\220（税込）

憧れのマドンナ・クラリスを挟んで、嬉しそうにしているチップとデール。見ているだけで癒されるポーチは、毎日持ち歩きたくなりそう。中身が透けて見えるため、入れているものも確認しやすそうです。こちらもマチがあるタイプなので、見た目以上の収納力に期待できます。

スッキリ持ち運べる！ 大人可愛いフラットポーチ

【ダイソー】「フラットポーチ（塔の上のラプンツェル）」\110（税込）

上品なラベンダーカラーをベースに、ラプンツェルと小花柄をデザインした大人可愛いポーチ。レポーターとも*さんによると「大きさは小物入れにちょうどいい、約13cm × 10cm」とのこと。マチがないフラットタイプなので、小さめのバッグに入れてもかさばらず、スッキリ持ち運べそうです。「ラスイチでした」とのことなので、運よく見つけたら即買いをおすすめします。

見た目も実用性も備わった優秀ポーチ

【ダイソー】「お菓子風ポーチ、キーリング付（ミッキー & フレンズ）」\220（税込）

お菓子のパッケージをモチーフにした、ユニークなデザインに惹かれるポーチ。ミニーやハートのラブリーなデザイン、ふわふわとしたウレタン素材にも乙女心をくすぐられます。レポーターとも*さんが「中のキーリングの付き方もオシャレで便利な優れものです」とコメントしているように、見た目だけじゃなく実用性も備わっています。

