今回アメリカ・ニューヨークで挑むお題がブロードウェイでシアタージャズ！

2002年公開「シカゴ」から課題曲は2曲。大きな劇場で客を楽しませるために見栄えするダイナミックな動きが特徴。2人でこれをマスターしよう！

しかしここで事件発生！「シカゴ」振り付けに著作権があることが発覚。故にテレビで完コピはNG。そこで急遽協力者ビリーさんに振り付けを依頼。

シアタージャズ練習開始。後半の振り付けを考えるのは時間がかかるため、まずは前半から練習！シアタージャズで大事なのは動きや表情で観客と繋がること。例えば体の一部分だけを動かすアイソレイトも重要。

後半の振り付けができるまではニューヨークネタ！フォトグラファーのニールさんは、ニューヨークを背景にダンサーの美しさと躍動感を表現するフォトグラファー。せっかくなので2人も撮影しよう！よしこ苦戦するも、素晴らしかったのはまひる！

続いてニューヨークの絶品グルメチャレンジ。5700円のバーガーをかけて行うのはベルチャレンジ！ベルの蓋を好きなタイミングで取り、ベルを鳴らしてしまったら負け。口に竹炭を含み、いざ勝負！1回戦目、よしこ瞬殺。2回戦目一進一退の攻防が続くが、まひる勝利！

練習2日目、ハットを使った振り付けから。お手本もなくいきなり練習を始めるビリーさん。今のところ完成形は彼の頭の中にしかない。小出しにされる振り付けを１つ１つ覚えていく。

空いた時間にニューヨークで話題のショーへ。日本のバラエティ番組で行う罰ゲームが現地で大ウケ！まずは定番、わさび寿司。続いて見た事のないビリビリマシン！そして毛深い男の腹の上の寿司を食わされるという本当の罰。しかし、アメリカ人に大ウケ！

ロケ最終日、急ピッチで残りの振り付けをつける。見どころは2人息のあったシンクロダンス！教えてもらえたのは通算６時間、対して自主練８時間で臨む本番。ガンバレルーヤどうにかやり切った！

以上、色々あったど根性ツアーアメリカ編でした。