手越祐也5年ぶりの単独ロケ！

異国の地でチャラさとは無縁な企画に取り組み、手越に日々の反省と気づきを促すこのコーナー。手越祐也のノーチャラ生活！

やってきたのは中国・桂林。今回はこの桂林でとある達人に弟子入り。

まずは恒例現地で服を買って地元に染まろう！そんな手越が選んだ服がダサチャラい。

今回習得する技術は桂林伝統の鵜飼い。お世話になるのはコウさん。鵜飼いは日本でもお馴染みだが、日本の鵜飼いと一味違うのが桂林の鵜飼いは手綱なし。鵜にヒモはついているが繋がってはなく、タイミングを見てヒモに竿を引っ掛け鵜を手繰り寄せ竿に乗るように促す。鵜と鵜匠の信頼関係で成り立つ伝統漁。これをマスターし取った魚を頂くのが目標！

翌日、練習開始！まずは筏に乗る練習。手越、軽く手解きを受けただけでみるみる上達！

今回の鵜飼い、時間制限があるため市場へ。自炊を全くしないという手越。食堂を営むリャオさんに教わりながら料理に挑戦。

練習2日目。浅瀬で鵜飼いの一連の流れを練習。最も難しいのが鵜の魚を取った後の回収方法。コウさんだんだん機嫌が悪くなる。全ての矛先は通訳のオウさんへ。

この日のご飯はチワン族の伝統料理竹ご飯をいただく！手越、相変わらず食リポが下手くそ。とにかく語彙力がない。

夜は実際に舟を出して本番さながらの練習。舟のコントロール、鵜の確認、そして引き上げから魚回収までやることは盛りだくさん！結局、一度も引き揚げられずタイムアップ。

ロケ最終日、気合が入る手越。ロープを引っ掛けるところまではいくが、どうしても竿に乗ってくれない。午前中の練習はここまで。

夜、いよいよラストチャンス！鵜は次々魚を咥えてくる。あとは手越次第！上手く鵜を引っ掛け、乗せることに成功！あとは魚を出すだけ。手越、見事成功！

決して手越の技術がスゴい訳ではない。乗ってくれた鵜がスゴい。

取れた魚はシンプルに塩焼きでいただく。

以上、帰ってきたノーチャラ生活でした！