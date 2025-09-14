千葉が痛恨の敗戦で３位後退…ラストワンプレーで決勝弾許し、山口に１−２で敗れる
ジェフユナイテッド千葉は９月14日、J２第29節でレノファ山口FCと敵地で対戦。１−２で敗戦となった。
立ち上がりから相手に主導権を握られたなかで集中した守備を見せていたが、39分、山口の河野孝汰に決められて先制を許す。
それでも後半、徐々にチャンスを増やすと58分に同点弾。左サイド敵陣深くでのFKで、キッカーの田口泰士のクロスに河野貴志がヘディンで合わせてネットを揺らす。
その後は山口に押し込まれる時間が続き、攻撃では思うように前進できず。すると終了間際の90＋６分に痛恨の失点。ラストワンプレーで勝ち越し弾を決められ、90分を終えた。
この結果、前節まで２位だった千葉は、３位に後退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
