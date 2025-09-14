遠藤航がプレミア４試合連続でベンチスタート。リバプールの開幕４連勝が懸かるバーンリー戦で出番はあるか
現地９月14日に開催されるプレミアリーグの第４節で、日本代表MF遠藤航が所属する王者リバプールがバーンリーと敵地で対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバーが発表されて、遠藤は今季の開幕から４試合連続でベンチスタートなった。
ここまでのプレミアリーグで開幕から全３試合に出場している遠藤。しかしプレータイムは限られており、開幕節のボーンマス戦（４−２）では60分から投入されたものの、続く２試合では終盤のみのプレーに留まっている。
日本代表の一員として戦ったアメリカ遠征帰りのなか、出番は訪れるか。リバプールの開幕４連勝が懸かるバーンリー戦は、日本時間で14日の22時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
この一戦を前にスターティングメンバーが発表されて、遠藤は今季の開幕から４試合連続でベンチスタートなった。
ここまでのプレミアリーグで開幕から全３試合に出場している遠藤。しかしプレータイムは限られており、開幕節のボーンマス戦（４−２）では60分から投入されたものの、続く２試合では終盤のみのプレーに留まっている。
日本代表の一員として戦ったアメリカ遠征帰りのなか、出番は訪れるか。リバプールの開幕４連勝が懸かるバーンリー戦は、日本時間で14日の22時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介