大きな話題を読んだ「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」がTVerで独占無料配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月18日に開催された、Mrs. GREEN APPLEと豪華アーティストによる新たなエンターテイメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、TVer10周年企画第1弾として独占配信されることが決定した。

■Mrs. GREEN APPLEと豪華アーティストによる新たなエンターテイメント

「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」は、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」新しいエンタテインメントメディア。「ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー」として、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催。記念すべき初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルの8アーティストが参加してパフォーマンスを繰り広げた。

そして2026年6月10日～6月11日には、同じくKアリーナ横浜にて、「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026」の開催も決定している。

■同じ10周年同士の縁で実現した独占無料配信

Mrs. GREEN APPLEは2013年に結成され、2015年にEMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。そして TVerは2015年10月にローンチし、2025年でサービス開始10周年を迎える民放公式テレビ配信サービス。そんな10周年同士の縁で、Mrs. GREEN APPLEからの提案で実現したのが、9月14日20時からスタートの「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」の独占無料配信だ。

本日9月14日・20時よりライブ配信がスタート。そしてライブ配信終了後から2026年6月30日まで無料アーカイブ配信が行われる。会場では約2万人を動員した圧巻のパフォーマンスを、いつでもどこでも好きなときに楽しむことが可能なのだ。

■Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』 [Mrs. GREEN APPLE / ケセラセラ]

■「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」TVer配信概要

2025年9月14日20:00～ライブ配信開始

2025年9月14日24:30頃～2026年6月30日（火）23:59までアーカイブ配信

【出演アーティスト】

Mrs. GREEN APPLE

ATEEZ

日向坂46

HY

LE SSERAFIM

M!LK

My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの配信なし

the engy

TOMOO

※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順

■関連リンク

「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」TVer配信ページ：

https://tver.jp/series/sr8sdx0tge

「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」公演特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/