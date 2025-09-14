2025年9月19日（金）から21日（日）まで、『大倉山ジャンプ競技場』にて夜景イベント『LIGHTPIA SAPPORO』が開催されます。

画像：株式会社メディアリンク

日本・世界に誇れる札幌の夜景。

画像：株式会社メディアリンク

そんな夜景を観ながら、BBQや、吹奏楽・ジャズの演奏・スペシャルガイドを楽しむことができます。

画像：株式会社メディアリンク

また、20日(土)、２1日(日)にはジャンパーによる大迫力のナイトジャンプも実施されますよ！

画像：株式会社メディアリンク詳細情報

LIGHTPIA SAPPORO（ライトピアサッポロ）

開催期間：2025年9月19日（金）～21日（日）

開催時間：17:00～21:00

開催場所：大倉山ジャンプ競技場

入場券：1,500円（前売）※展望台リフト券・ワンドリンク券付き

北海道Likers編集部のひとこと

札幌の夜景を見ながらさまざまなイベントを楽しむことができるイベントが、今秋初開催！

秋の気配を感じる夜の風を肌に感じながら、札幌の美しい夜景を満喫したい！ 大注目の3日間をお見逃しなく！

文／北海道Likers

【画像・参考】光の楽園・さっぽろへ、ようこそ。 夜景イベント「LIGHTPIA SAPPORO」 今秋初開催に伴う報道のお願い - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。