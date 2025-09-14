返事もしない【無愛想なタクシー運転手】降りようとした瞬間「あの、、、」心を揺さぶられたワケ

仕事帰りの雨の日の夜、無言で無愛想なタクシー運転手に戸惑いと苛立ちを覚えた女性。しかしその後印象が一変した出来事とは……。今回は筆者の友人のエピソードをご紹介します。

無愛想なタクシー運転手、その予想外なワケとは……

人は誰しも何かを抱えて生きています。自分の心に余裕がない時こそ、目の前の人を思いやることを忘れてはいけません。目に見える表情や態度だけで相手を判断することの危うさを怖いほど感じた夜でした。

【体験者：20代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator : saaco

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。