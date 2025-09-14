箱を見つければすぐに飛び込む…その俊敏さと柔らかい身のこなしは猫ならではの魅力。ところが今回話題になったのは、そんなイメージとは少し違った猫ちゃん。すんなりと入れず、まるで「よいしょ」と体を動かしながらダンボールに潜り込もうとする姿が注目を集めました。

投稿はX（旧Twitter）にて、485.6万回以上表示。いいね数は5.3万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「声を出して笑ってしまいました」「ジタバタが可愛すぎます」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：箱に入ろうとする猫を見ていたら…】

不器用でも可愛さ満点

今回、Xに投稿したのは「コテツとまる」さん。登場したのは、猫のまるちゃんです。

まるちゃんは今回、エアークッション（緩衝材）が入っているダンボールの中に入ろうとしていたとのこと。ただ、エアークッションがジャマだったからでしょうか、ぴょんとジャンプして中に入らなかったそうです。

ダンボール箱にスムーズに入れず、何度も体勢を整えて少しずつ潜り込もうとしていたまるちゃん。ダンボールのフラップ（フタのような折りたたみ部分）に足をかけるも思うように登れなかった模様。途中、乗り上げてしまってぶら～んとなってしまったようです。最終的に力技でダンボールを踏破。無事、中に潜り込めたようです。

思わず声を出して笑ってしまった猫好きが続出

少々、どんくさい感じでダンボールの中に入り込んだまるちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「ジタバタ具合が最高ですね」「見てて飽きない」「見ながら、頑張れ～の声が出ちゃいました」などの声が多く寄せられていました。中には声を出して笑ってしまった、という方も。たしかに、この可愛さはついつい笑いがこみ上げてきてしまいますよね。

Xアカウント「コテツとまる」では、猫のまるちゃんとコテツちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さ満点です。

写真・動画提供：Xアカウント「コテツとまる」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。