完売前に急いでGET！！！【3COINS】シンプルで機能的♡「新・折りたたみ傘」

おしゃれ & 便利な雑貨が並ぶ【3COINS（スリーコインズ）】には、機能的でちょっと珍しい「折りたたみ傘」があるそう。今回は、9/1に販売がスタートした新作をご紹介。気になる人は早めのチェックがおすすめです。

2人入れるサイズ感が嬉しい！「大きな折りたたみ傘」

折りたたみ傘は便利だけど、小さくて濡れてしまうのがストレス……という人に試してほしいのが、こちらの「折りたたみ傘BIG」。直径が約134cmあるため「大人2人が入れる」（公式サイトより）とのこと。大きめのバッグや荷物も覆えて、濡れてしまう心配がなさそうです。たたむとコンパクトになるため、持ち歩きもしやすい。カラーはブラックのみで \1,980（税込）です。Web限定商品。

こういうのが欲しかった！「骨が強い折りたたみ傘」

折りたたみ傘に強度が欲しい……という人には、こちらの「骨が強い逆閉まり自動開閉折りたたみ傘」がおすすめ。丈夫な傘骨は、風速15m/sまで耐えられる仕様になっています。たたむ際に濡れた面が内側になる逆閉まりタイプなので、服やバッグが濡れにくいのが魅力。ワンタッチで開閉できるため、片手がふさがっていてもスムーズに使えそうです。カラーは、ブラックとカーキの2色がラインナップ。\1,650（税込）で買えるので、丈夫な折りたたみ傘を探している人はぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A