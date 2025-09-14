あるものを顔につけて歩いていた猫が、飼い主さんの前を通り過ぎようとしたら…？つい笑ってしまう悲劇が不憫で可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっているこの投稿は記事執筆時点で44万再生を突破し、「ぶつかった瞬間体短くなるの可愛い笑笑」「その状態で階段は危険すぎるやろw」といった声があがりました。

【動画：大きなプチプチをくわえる『ご機嫌な猫』がやってきたかと思ったら…】

プチプチをくわえたラックくん

TikTokアカウント「@himhim1230」に投稿されたのは、軽快な足取りで飼い主さんの前に現れた、シャムトラ「ラック」くんの悲劇をとらえた一本の動画。

その日、自分のお顔より大きなプチプチを顔にくっつけてやってきたという、ラックくん。完全に視界が塞がってしまっているように見えるその姿に、プチプチをとって欲しいのかと思いきや、なんと、ラックくんは自らの意志でプチプチをくわえていたのだとか。

思わぬ悲劇が……！

飼い主さんの前を誇らしげに歩いていたラックくんでしたが、やはりあまり前が見えていなかったよう。なんと目の前の障害物に気付かず、お顔から激突してしまったのだとか。ぶつかった衝撃からか、縮んでしまった体がおもしろ可愛く、飼い主さんもつい笑ってしまったといいます。

衝突事故の直後、イカ耳になってしばらく固まっていたラックくんでしたが、周囲をキョロキョロと見回すと、何事もなかったかのように歩き出したそう。まるでぶつかったことを誤魔化すような仕草が可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

最後はポイ捨て！？

その後、前があまり見えないままで階段を降りていったというラックくん。プチプチをくわえたまま家中を歩き回り、飽きたらポイ捨てしてしまったのだそう。

実は事故の直前、ラックくんはプチプチを飼い主さんのもとに持ってきて、一生懸命自慢していたのだとか。飼い主さんの反応にテンションが上がってしまったがゆえに起きた事故かと思うと、より一層可愛らしさが増してしまいます。

ラックくんの思わぬ事故に、動画の視聴者からは「プチプチやからダメージは軽減されたと思いたいw」「猫あるあるなのかな？ぶつけた後とか「痛くないっすよ？」のオーラ出してそそくさどっか行くのうちの子と似てる笑笑笑笑笑」「ぶつかってもプチプチ離さないのね。可愛い♡」「当たった後明らかに痛くて動き止まってるのかわいい笑」「可愛いような可哀想なような～ でも何故か笑っちゃいます」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「@himhim1230」には、最近1歳のお誕生日を迎えたラックくんの、上品で可愛らしいお顔からは想像がつかない、ユニークな姿をおさめた日常の動画が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@himhim1230」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。