人気グラビアアイドルの天木じゅん（29）がこのほど、6作目の写真集「あまぽち」（小学館）を、自身30歳の誕生日である2025年10月16日に発売することを発表した。それにあわせて、「限界」に挑戦した珠玉の先行カットも公開された。



【写真】思わず「指先で『ポチっと』」したくなる先行カット

6作目となる撮影の舞台は、台湾最南端のリゾート地、墾丁（ケンティン）。太陽の日差しが降りそそぐ夏の気候に誘われて、セクシーな水着や、ランジェリーなど、10着以上の衣装を着こなした。公開された先行カットでは、自慢の「I」カップグラマラスボディを存分に見せつける大胆カットが数多く掲載された。



また今作の目玉として、自身初の「バストトップの限界表現」に挑戦したことを報告。発売に先んじて内容を確認した担当者は「思わず指先で『ポチっと』触れたくなるその先端は、魅惑のシェイプを見せてくれています」と告知した。



天木本人は20代ラストの6作目の仕上がりについて「自分自身でも『完璧』と感じられるほど納得のいく仕上がりで、限界のない新しい表現が次々と生まれていく撮影となりました。デビューした頃の、まだ〝可能性しかなかった〟自分に、もう一度出会えたような …… そんな感覚さえありました」と自画自賛のコメント。撮影スタッフへは「プロフェッショナルの集団の一員として自分がそこにいられたこと、心から誇りに思います。自分自身に、そして共に創り上げた皆さんに、拍手を送りたいです。そして今、こんなにも幸せな仕事をさせていただいていることを、誇りに思います」と感謝を述べ、「みなさんが求めているのはこれですね？ ── その答えが詰まってます。この写真集が、誰かの心にそっと届く一冊になりますように」とアピールしていた。



◆天木じゅん（あまき・じゅん）1995年10月16日生まれ、兵庫県出身。身長149cm。Ｂ95Ｗ59H93。2013年にデビューし、現在はグラビアを中心に女優やタレントとして幅広く活躍中。愛称は「じゅんちゃん」。



（よろず～ニュース編集部）