TVアニメ『【推しの子】』第3期、2026年1月放送開始！ 新キャラクター「吉住シュン」「漆原鉄」の情報公開
TVアニメ『【推しの子】』第3期が、2026年1月放送開始となることが発表された。あわせて第2弾ティザービジュアル、第2弾ティザービジュアル公開記念映像が解禁されたほか、新たに登場するキャラクター・吉住シュン役を竹中悠斗、漆原鉄役を上田燿司が担当することも明らかになった。
【動画】TVアニメ『【推しの子】』第3期ティザービジュアル第2弾公開記念映像
本日9月14日にところざわサクラタウンにて開催された、TV アニメ【推しの子】夏祭りイベント「【推しの子】関東納涼祭り」内の「第3期新情報解禁ステージ」にて、『【推しの子】』新情報が続々発表に。
スタジオでマイクを手に微笑むルビーの姿を切り取ったティザービジュアル第2弾と公開記念映像が解禁され、第3期の放送が2026年1月より開始されることが発表された。
さらに、新キャラクターとして、アクアが出演するネットバラエティー番組『深堀れ☆ワンチャン!』のAD・吉住シュン役を竹中悠斗、『深堀れ☆ワンチャン!』のディレクター・漆原鉄を上田燿司が演じることが解禁に。竹中と上田からコメントが到着した。
加えて【推しの子】初のバーチャルライブ「B小町ライブツアー2026- Beyond the Brilliance VirtualLive -」の開催も決定。イベントビジュアルとティザーPVが公開された。このライブは、TV アニメ【推しの子】に登場するアイドルグループ・B小町（ルビー、有馬かな、MEM ちょ）がステージに登場する、【推しの子】初のバーチャルライブ。愛知・大阪・東京の3都市にて全12公演開催される。公開されたティザーPVでは、動画工房描き下ろしのイベントビジュアルと3Dライブのイメージを一部見ることができる。また本イベントにむけ、B小町の新楽曲3曲の制作が決定し、10月よりYoutube【推しの子】チャンネルにて順次公開予定だ。さらに、バーチャルライブ内では原作・赤坂アカが全面監修した、完全オリジナルストーリーが登場することも発表された。
また、12月27日に千葉・森のホール 21（松戸市文化会館）にて開催が決定している【推しの子】初となるオーケストラコンサート「アニメ『【推しの子】』フィルムオーケストラ〜The Starry Echoes〜」のイベントビジュアルが公開。オーケストラコンサートにちなみ、指揮棒を振るアイと、楽器を手に持つ幼少期のアクア、ルビーの可愛らしいイラストで構成された1枚となっている。
TVアニメ『【推しの子】』第3期は、2026年1月より放送開始。
※竹中悠斗、上田燿司コメント全文は以下の通り
◆竹中悠斗（吉住シュン役）
皆様初めまして！
吉住シュン君の声を担当させていただく竹中悠斗と申します。
テレビ業界の新人ADである彼を演じるにあたり、新人声優である自分との共通点を大切に、心を削りながら演じさせていただきました。
芸能界を様々な角度から描く『【推しの子】』。3期も、好きなもの、大切なもののために頑張っている人たちの心に強く響く展開です。お楽しみに！！
◆上田燿司（漆原鉄役）
話題作に参加できて、嬉しいです。漆原鉄は前時代的な人で、あまりお近づきになりたくない人です。
前半は嫌われてなんぼの様なものですから思い切り演じることができます。
その後の展開を楽しんで下さい。
