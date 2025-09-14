■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）

女子100m準決勝が行われ、決勝進出を決めた8人が出そろった。パリオリンピック™金メダリストの小さな島国のスター・J.アルフレッド（24、セントルシア）や、前回大会金メダリストのS.リチャードソン（25、アメリカ）ら豪華な顔ぶれとなった。

準決勝は1組あたり8人の3組で行われ、決勝進出条件は、各組2着以内と3着以下タイム上位2位以内。1組ではM-J.タルースミス（36、コートジボワール）が10秒94で1着、6度目の世界陸上出場で悲願の金メダルを狙うS.ジャクソン（31、ジャマイカ）が10秒97の2着で決勝進出を決めた。

予選を全体1位で突破したパリオリンピック™金メダリストのJ.アルフレッド（24、セントルシア）は2組に出場。10秒93をマークし、またも全体トップで準決勝を突破。同じく2組の世界陸上通算10個の金メダルを誇るS-A.フレイザープライス（38、ジャマイカ）も11秒00で準決勝を通過した。

3組には今季世界最高の10秒65の記録を持つ全米女王のM.ジェファーソン ウッデン（24、アメリカ）が出場し、10秒73の全体1位で突破。T.クレイトン（21、ジャマイカ）も3組2着の10秒90で決勝に駒を進めた。

1組の23年ブダペスト大会で金メダルを獲得したS.リチャードソン（25、アメリカ）、3組のD.アッシャースミス（29、イギリス）はタイムで拾われ、決勝進出となった。

決勝は同日22時13分から行われる。