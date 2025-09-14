夏休み最終日、男の子が宿題をしていたら、ワンコが寄り添ってきて…？男の子とワンコの仲良しで微笑ましい姿が話題となり、投稿は記事執筆時点で63万6000回再生を突破。「可愛い」「優しい」「家族愛にほっこり」といった声が寄せられています。

【動画：夏休み最終日、宿題をやる男の子→犬が寄り添ってきて…ずっと続いてほしい『お勉強の光景』】

宿題中の男の子に寄り添うワンコ

Instagramアカウント「coco_tanu_family」に投稿されたのは、夏休み最終日の男の子とコーギーの「ココ」ちゃんの様子です。

男の子はまだ夏休みの宿題が残っていたので、なんとか終わらせようと追い込みをかけていました。するとうつ伏せになっている男の子の足の間から、ココちゃんがひょっこりお顔を出したそう。

男の子がココちゃんの方を振り向くと、「ここで応援してるから頑張って」とばかりに男の子の足にあごを乗せて寛ぎ始めたココちゃん。控えめに甘えながら見守ってくれる姿が可愛くて、男の子は思わず笑顔に。

男の子のそばを離れたかと思いきや…？

一度手を止めた男の子は、ココちゃんの頭をナデナデしてから宿題を再開。どうやらココちゃんには集中力をアップさせるパワーがあるようで、男の子はしっかり集中して宿題に取り組めていたそうです。

ところがしばらくするとココちゃんがどこかに行ってしまったので、男の子は少しガッカリしながら一人で宿題を続けることに。するとまたすぐにココちゃんがやってきて、隣にちょこんとお座り。一度離れてみたものの、やはり大好きな男の子のそばにいたくなったのでしょう。

愛にあふれた光景にほっこり

そして男の子が頭を撫でたりおでこに鼻をスリスリ擦りつけたりして愛でると、ココちゃんは「やっぱりここが好き！」とばかりに男の子の隣でうつ伏せになり、ピタッと寄り添いながらリラックス。

その後もココちゃんは決して宿題の邪魔をせずに、そっと男の子を見守り続けていたとのこと。その愛と優しさのおかげで、男の子は無事に宿題を完了させることができたそうですよ。

この投稿には「しあわせな時間！」「寄り添う姿がたまりません」「邪魔はしたくないけれど、ピタッとくっついていたい。これぞ愛ですね」といったコメントが寄せられ、ココちゃんと男の子の仲良しで尊い姿が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

Instagramアカウント「coco_tanu_family」には、ココちゃん＆「ナッツ」ちゃん＆「タヌ」さんという3匹のワンコたちの日常が投稿されています。家族愛あふれる姿が素敵なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「coco_tanu_family」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。