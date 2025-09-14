2022年にトップチーム入りを果たし、翌年にマンチェスター・ユナイテッドでのデビューを飾ったコビー・メイヌー。中盤を本職とする20歳で、クラブでは大きな期待を寄せられている。



しかし、昨季からスタートしたルベン・アモリム体制では怪我での離脱もあってそれほど出番を与えられているわけではない。今季のリーグ戦は開幕から全試合でメンバー入りしているが、先発はゼロ。出番もバーンリー戦の45分のみとなっている。





そういったこともあってメイヌーは今夏移籍を希望したが、クラブはそれを許さなかった。『Mirror』ではアモリム監督がメイヌーを高く評価しているが、それでもまだ足りないと成長を促すコメントを残した。「コビーを信頼している。中にはもう今の彼が完成形だと考えている人もいる。彼はもっとできる、もっと成長できるんだ」「才能があれば十分な選手もいるが、彼にはそれだけでは足りない。もしかしたら不公平と考える人がいるかもしれないが、私はコビーを助けたいと考えている。彼にも他の選手と同じようにチャンスを与えるつもりだ」「日々の中で誰かが最高の選手だと感じたら、私はその選手を起用する。それはここにいる選手全員に証明した。彼はトップクラスの選手ですが、もっともっと上達できる」