来夏に現行契約が満了を迎えるマンチェスター・シティでプレイするポルトガル代表MFベルナルド・シウバ（31）の去就が早くも注目を集めている。



2017年夏にモナコからシティに加入したシウバ。ここまで同クラブでは公式戦410試合に出場し、72ゴール73アシストを記録している。献身的な姿勢や複数ポジションをこなせる汎用性は黄金時代を築いたシティに欠かせないものであり、ペップ・グアルディオラ監督も絶大な信頼を寄せる1人だ。





そんなシウバだが、現行契約は今シーズンまでとなっており、現段階では契約延長の話も浮上していない。そのため、今夏フリーで退団してナポリへ移籍したケビン・デ・ブライネに続き、シティは来夏もう1人のレジェンドと別れる可能性が高い。新天地候補として現在騒がれているのがシウバの古巣であるベンフィカだ。同クラブで近々行われる会長選挙に立候補しているジョアン・ノローニャ・ロペス氏が会長になったら同選手の獲得に動くことを明言したことで古巣への復帰が囁かれている。しかし、スペイン『as』によると、シウバのフリーでの獲得に興味を示しているクラブは多く、ユヴェントスも現在注目しているクラブの1つだという。また同メディアはベンフィカが同選手の給与を支払うのは厳しいと指摘している。今シーズンはキャプテンも任されているシウバ。同選手がフリーで獲得できるとなると、これからさらに多くのクラブが名乗りを挙げる可能性も高いが、果たして。