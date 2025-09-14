マンチェスター・シティの下部組織で育った20歳の逸材は今夏移籍の可能性があったようだ。



13日、所属するマンCと新たに2030年夏までの5年契約を締結した20歳のイングランド代表DFリコ・ルイス。下部組織出身選手として今後もトップチームでの活躍が期待されるリコ・ルイスだが、英『TBR Football』によると、同選手は今夏の移籍市場でクラブを退団する将来もあったという。





今夏の移籍市場で長年クラブの主力を務めたDFカイル・ウォーカーが退団して、右SBの補強に動いていたマンC。同クラブは最優先ターゲットとして、ニューカッスル・ユナイテッドに所属する22歳のイングランド代表DFティノ・リヴラメントの獲得を狙っていたが、最終的には失敗に終わった。その獲得交渉でマンCは生え抜き出身の選手を交渉材料に使ったとされており、『TBR Football』によれば、その選手はリコ・ルイスだったとのこと。マンCはリヴラメント獲得のため、ニューカッスルにリコ・ルイス＋金銭のオファーを提出していたが、ニューカッスルはリヴラメントを売却する気はなく、これを即座に拒否したという。最終的にクラブと5年間の契約延長で今後もマンCでプレイすることになったリコ・ルイス。果たして今季はどのような活躍を見せてくれるのだろうか。