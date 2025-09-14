マンCと5年契約締結で残留も…… リコ・ルイスは今夏ニューカッスルのリヴラメント獲得のための交渉材料に使われる可能性があったと英メディア
マンチェスター・シティの下部組織で育った20歳の逸材は今夏移籍の可能性があったようだ。
13日、所属するマンCと新たに2030年夏までの5年契約を締結した20歳のイングランド代表DFリコ・ルイス。下部組織出身選手として今後もトップチームでの活躍が期待されるリコ・ルイスだが、英『TBR Football』によると、同選手は今夏の移籍市場でクラブを退団する将来もあったという。
その獲得交渉でマンCは生え抜き出身の選手を交渉材料に使ったとされており、『TBR Football』によれば、その選手はリコ・ルイスだったとのこと。マンCはリヴラメント獲得のため、ニューカッスルにリコ・ルイス＋金銭のオファーを提出していたが、ニューカッスルはリヴラメントを売却する気はなく、これを即座に拒否したという。
最終的にクラブと5年間の契約延長で今後もマンCでプレイすることになったリコ・ルイス。果たして今季はどのような活躍を見せてくれるのだろうか。
