◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）

ＤｅＮＡは４回裏終了時のイニング間イベントとして開催している「Ｈｉｓｅｎｓｅ ハマスタバトル」で、オフィシャルパフォーマンスチーム「ｄｉａｎａ」が通算１５０勝を達成したと発表した。通算成績は１５０勝５７敗。

球団を通じキャプテンのＳｈｉｚｕｋｕは「『Ｈｉｓｅｎｓｅ ハマスタバトル』全試合に携わらせていただき、本日通算１５０勝を達成することができ、とても嬉しく思います！今日までの全２０７試合、いろいろな景色を見させていただきました。改めて一緒にバトンを繋いでくれたメンバー、そして一緒に走ってくださった皆さまや『Ｈｉｓｅｎｓｅ ハマスタバトル』を応援して盛り上げてくださった皆さま、本当にありがとうございました！まだまだ残りの試合も、全力で走り続けます！挑戦者の皆さま、ご参加お待ちしています！！」。アンカーのＡｋｉは「通算１５０勝を目指してきたので、まずは１５０勝することができ嬉しいです！今シーズンは特に対戦相手の方々がとても速く、連敗してしまうこともありました。今日はとにかく強い気持ちをもって、勝利だけをイメージして臨みました！１５０勝することができましたが、残りの試合も全て勝てるように全力で走り続けます！一緒に走ってくださった皆さま、たくさん声援を送ってくださった皆さま、本当にありがとうございました！」とそれぞれコメントした。