陸上の世界選手権東京大会は大会２日目の１４日に女子マラソンが行われ、小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位に入り、世界選手権では日本女子３大会ぶりの入賞となった。

持ちタイムは関係ない

自己ベスト２時間２７分台のウルグアイ選手が３位に入り、記録ではなく順位を狙うレースでは実力以上のものが出ると改めて実感した。特に暑さが厳しい近年の世界選手権や五輪ではなおさら、持ちタイムは関係ない。日本勢もメダルに到達できたはずだ。

小林の粘り強さはさすがだった。多い時には月に１３８０キロを走るという練習量が自信となり、終盤の支えとなったのだろう。しかし序盤の下りで前に出て力を使ってしまったうえに、道路の端を走る癖があるのか、距離を余分に走ってしまうコース取りがもったいなかった。戦略面で改善すべき点は多く、これで満足してほしくはない。

更に上を目指すために

小林同様、佐藤も自分のペースを貫いて順位を上げた。更に上を目指すためには、海外勢が動きを変える２５キロ付近で対応できるような位置にいてほしい。どんな状況でも諦めず粘ることができるのは日本選手のいいところだが、果敢に攻める走りもしてほしいところ。そうでないと世界との差は広がるばかりだ。（アテネ五輪金メダリスト・野口みずき）