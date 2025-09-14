º£½µ¤Î¤«¤ËºÂ¤Ï¡ÖÃª¤Ü¤¿¼°¤Ë¹¬±¿¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡×¡ª 12À±ºÂÊÌ¡¦9/15¡Á21¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥Ç¡¼¤ÈÍ×Ãí°Õ¥Ç¡¼
9/15¡Ê·î¡Ë¡Á21¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ç¡¼¡×¤È¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤Æü¡×¤Ï¡© ¸Þ½½Ï»ËÅÀ±¤â¤Ã¤Á¤£ÀèÀ¸´Æ½¤¡¢ËèÆü¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¤ª¹ð¤²¡×¤òËè½µ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤â¤Ã¤Á¤£Àê¤¤¡×¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
🤝 ²´ÍÓºÂ¡§17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬½¼¼Â¤·¤½¤¦¡×
²´ÍÓºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸±¿¤¬¡û¡£17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢Í¼Êý¤«¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤¬½¼¼Â¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ËÍ¶¤¦¤Ê¤é¤³¤ÎÆü¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¢ö
°ìÊý¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¤ª¿Í¹¥¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¤1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤º¤Ëµ¤³Ú¤Ë»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤È¸å²ù¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
💰 ²´µíºÂ¡§21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤ä¤ë¤È¡ý¡×
²´µíºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢Âç¤¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÅÝ¤ÊÅØÎÏ¤ò¾¯¤·¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ý¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ÏÃí°Õ¡£¿Í¤Ë²¿¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÏÀÍýÀ¤È´¶¾ðÅª¤ÊÉ½¸½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò¤ª¤µ¤¨¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²´µíºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
💼 ÁÐ»ÒºÂ¡§19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤´¤È¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÍ¥°Ì¤Ë¤¿¤Æ¤ë¡×
ÁÐ»ÒºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÃÎÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤ÆÂç³èÌö¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸ò¾Ä¤´¤È¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÍ¥°Ì¤Ë¤¿¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¢ö
°ìÊý¤Ç¡¢15Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÎ×»þ¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢µõÌÑ¤ÊÌ´¤ò¸«¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ö¤¯Á¬¤À¤È»×¤Ã¤ÆÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÃÏ¹ö¤ò¤ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÐ»ÒºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
💰 ³ªºÂ¡§16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡ÖÃª¤Ü¤¿¼°¤Ë¹¬±¿¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡×
³ªºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¶â±¿¤¬¹¥Ä´¡£16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢Ãª¤Ü¤¿¼°¤Ë¹¬±¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£ÍµÊ¡¤Ê¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾¯¤·¿Þ¡¹¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¡ù
¤Þ¤¿¡¢¶¦´¶ÎÏ¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤ê¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í¥¤·¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤È¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ªºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
💼 »â»ÒºÂ¡§19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡ÖÍè½µ¤Î»Å»ö¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤¯¡×
»â»ÒºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Æ°¤¯Á°¤Ë¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¡¢¹ÔÆ°·×²è¤òÎý¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë´èÄ¥¤ì¤ÐÍè½µ¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë»Å»ö¤¬ÊÒÉÕ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ï¿Í¤òË«¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò´Å¤ä¤«¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¢ö
»â»ÒºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
🤝 ²µ½÷ºÂ¡§17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±¿¤¬¾å¾º¡×
²µ½÷ºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬µÈ¡£17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¿´¤ò¥°¥¤¤Ã¤È¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦♡
°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤È»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¹¤®¤Ê¤¤»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¢ö
²µ½÷ºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
💼 Å·ÇéºÂ¡§15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ø¤Î¾×Æ°¤¬ÇúÈ¯¤·¤½¤¦¡×
Å·ÇéºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»Å»ö±¿¤¬¡û¡£15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤¬ÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ìë¤Ç¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£³°¿©¤ò¤»¤º¤Ë¡¢ÀáÌó¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇúÇã¤¤¤·¤Æ¿©Èñ3ÇÜ¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤Î¹âÆ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å·ÇéºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
🤝 ê¸ºÂ¡§17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë±¿µ¤¤¬¡ý¡×
ê¸ºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿º£ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÂçÃÀ¤Ê´¶¾ð°ÜÆþ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë±¿µ¤¤¬¡ý¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤Ï¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¼«Æ°¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ê¸ºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
💼 ¼Í¼êºÂ¡§19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÇ´¤ê¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡×
¼Í¼êºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»Å»ö±¿¤¬¹¥Ä´¤ÊÀ±²ó¤ê¡£19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÇ´¤ê¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤ò½ª¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·µÞ¤¤¤ÇÀè¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¨¤Ê¤¤¿Í¤È¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¤¬½Ð²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¼Í¼êºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
💼 »³ÍÓºÂ¡§19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò¶¤Ë¡ÖÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ë¡×
»³ÍÓºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»Å»ö±¿¤¬¡û¡£19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò¶¤Ë¡¢µÞ¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ²½¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤â¢ö
Æ±»þ¤Ë¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»³ÍÓºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
💼 ¿åÉÓºÂ¡§19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¿ÍÀ¸¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¯¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤ï¤¯¡×
¿åÉÓºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»Å»ö±¿¤¬¡û¡£19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¿ÍÀ¸¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿Í¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀâÆÀ½Ñ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤Î°·¤¤¤Ï¿µ½Å¤Ë¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Ë½°ûË½¿©¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¿åÉÓºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
🤝 µûºÂ¡§17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Í¤À¤êÆüÏÂ¡×
µûºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡£17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¸ÀÍÕ¤¬¼ê¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¤ª¤Í¤À¤êÆüÏÂ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏÌë¹¹¤«¤·=ÀµµÁ¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤»þ´Ö¤Ë»Å»ö¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µûºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ª¹ð¤² 🔮
¤Û¤«¤ÎÀ±ºÂ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯ 👀¸Þ½½Ï»ËÅÀ±¤â¤Ã¤Á¤£
¤´¤¸¤å¤¦¤í¤¯¤Ü¤¦¤»¤¤¤â¤Ã¤Á¤£¡¿10Âå¤Îº¢¤«¤éÀê¤¤°ì¶Ú¤ËÀ¸¤¤ëÀê¤¤»Õ¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤¹¤ëÀê¤¤¤ò¸¦µæ¡£¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë½ÐÍè¤ëÀê¤¤»ÕÍÜÀ®¹ÖºÂ¤âÂç¿Íµ¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¦¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊªÂ¿¿ô¡£°ì»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤è¤¦ÅÅÏÃÀê¤¤»Õ¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Ü¡Ë¤È¡ØÀê¤¤Âç³Ø¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¡¡¸Þ½½Ï»ËÅÀ±¤â¤Ã¤Á¤£¤ÎÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¹ÖµÁ¡Ù¡ÊÀâÏÃ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¾®ÎÓ¥é¥ó